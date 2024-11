BANDECCHI NON AMMETTE LA SCONFITTA NEMMENO DI FRONTE ALL’EVIDENZA: “NON ABBIAMO PERSO NOI. ALTERNATIVA POPOLARE HA FATTO QUELLO CHE DOVEVA FARE, ESCE VINCENTE”. IL PARTITO DEL VULCANICO SINDACO DI TERNI, CHE PROMETTEVA DI ESSERE DECISIVO, HA TALMENTE VINTO CHE NON HA PRESO NEMMENO UN CONSIGLIERE E SI È FERMATO AL 2,16%, SUPERATO PURE DA “NOI MODERATI” – “PORTO RISPETTO A PROIETTI MA MI STIA ALLA LARGA” (MA CHI TE VOLE STA VICINO?) - CHI L'AVREBBE MAI DETTO: SPUTARE CONTRO I CITTADINI NON PAGA - VIDEO

BANDECCHI, 'PORTO RISPETTO A PROIETTI MA MI STIA ALLA LARGA'

(ANSA) - "Proietti dice che la sua è la vittoria di chi non si è fatto sopraffare da chi sputa in faccia ai cittadini? Io le porto rispetto a livello istituzionale, ma deve girare alla larga da me. Le ricordo che il suo ruolo istituzionale la obbliga a chiamarmi sindaco": così il sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, commentando con l'ANSA le parole della neo presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

Nel suo primo discorso dopo la vittoria, pronunciato al comitato elettorale, Proietti ha detto che "questa è la vittoria di chi ha preso in mano la Costituzione, di chi non è fatto sopraffare dall'arroganza, dalla violenza verbale, da metodi scorretti, chi non si è fatto sopraffare da chi sputa in faccia ai cittadini".

Un riferimento al sindaco di Terni, che nelle scorse settimane aveva sputato in faccia ad un cittadino dell'acqua, bevuta da una bottiglietta, durante una discussione davanti al municipio.

BANDECCHI, 'COMPLIMENTI A PROIETTI, AP ESCE VINCENTE'

(ANSA) - "Complimenti alla Proietti e al centrosinistra che ha vinto. Il popolo è sovrano, quindi quando decide qualcosa ubbidiamo. Cercheremo di fare nei prossimi cinque anni ciò che rientra nei nostri doveri".

Così in un video sui social il leader di Alternativa popolare e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Secondo cui il partito "esce vincente". Alternativa popolare "ha fatto quello che doveva fare, non ha rubato voti alla coalizione. Non abbiamo perso noi" ha spiegato poi Bandecchi all'ANSA, commentando i risultati.

Semmai in Umbria è il centrodestra ad aver "perso voti" e Fratelli d'Italia "non è stato in grado di compensare il calo della Lega" dopo l'exploit del partito di Salvini di cinque anni fa. "Il nostro risultato è in linea con le elezioni europee, abbiamo anzi guadagnato un punto o qualcosa in più. E a Terni siamo il terzo partito" ha continuato Bandecchi. In generale, in questa tornata elettorale, "abbiamo fatto di tutto per avere un esito diverso - ha aggiunto Bandecchi -, sapevamo che avevamo due regioni dall'anima rossa, ma come sempre accettiamo la scelta del popolo e, a differenza della sinistra, non facciamo polemica, non diamo dell'imbecille al popolo".

Quanto al voto in Emilia-Romagna, "gestire una Regione con il 20% rispetto agli aventi diritto mi fa ribrezzo, io mi vergognerei. Le elezioni secondo me - ha concluso - andrebbero annullate se vota meno il 50% degli aventi diritto".

