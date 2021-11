BANDERUOLA SALVINI - VOI AVETE CAPITO QUAL È LA STRATEGIA DEL “CAPITONE” PER IL QUIRINALE? UN GIORNO DICE CHE VOTEREBBE DRAGHI SUBITO, UN ALTRO CHE NON SI PUÒ NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE BERLUSCONI. UNA VOLTA CHE “SI ILLUDE CHI PENSA DI VOTARE PRIMA DELLA FINE DELLA LEGISLATURA”, UN'ALTRA CHE “LE ELEZIONI SONO LA VIA MAESTRA” - LA VERITÀ È CHE IL LEADER DELLA LEGA, CON L'OPPOSIZIONE INTERNA DI GIORGETTI E I SONDAGGI IMPIETOSI, NON HA ALCUNA FRETTA DI ANDARE ALLE URNE...

Salvini, elezioni sono sempre la via maestra

matteo salvini voto ddl zan

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Per noi le elezioni sono sempre la via maestra. Di Quirinale parlo a febbraio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della riunione del gruppo Lega al Pirellone, a Milano.

Quirinale, Salvini: "Vedremo ambizioni Draghi e decideremo"

Da www.adnkronos.com (08 novembre 2021)

mario draghi sergio mattarella

"Non faccio il toto Quirinale con tre mesi d'anticipo, anche perchè molto dipenderà da quello che deciderà Mario Draghi. Aspettiamo che ci dica quale tipo di ambizioni ha e decideremo". Naturalmente "il centrodestra avrà il dovere di esprimere un candidato". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di "Quarta Repubblica', su Retequattro.

Quirinale: Salvini, Draghi?Lo voterei domani ma scenari mutevoli

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Se mi chiedono se Draghi sarebbe un buon presidente della Repubblica, rispondo che lo voterei domattina. Ma sul Quirinale gli scenari cambiano ogni momento. Draghi e' certamente una risorsa per il Paese, ma non so se voglia andarci. Anche se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anticipate". Cosi' il segretario della Lega, Matteo Salvini a Bruno Vespa nel libro del giornalista, intitolato "Perche' Mussolini rovino' l'Italia (e come Draghi la sta risanando)" e in uscita il 4 novembre per Mondadori Rai libri.

matteo salvini e giorgia meloni incontrano silvio berlusconi nella sua villa a roma 7

Quirinale: Salvini, se ne parla a febbraio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Ho in testa che se ne parlera' a febbraio: sino ad allora non faccio il toto-Quirinale. Non voglio dibattere di fanta-ipotesi, voglio un Presidente di livello". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite del Salone della Giustizia, intervistato dal direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis. (ANSA).

LA FOTO DI GRUPPO LEGA FORZA ITALIA A CASA DI BERLUSCONI

Salvini, si illude chi pensa di votare prima di fine legislatura

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Ieri, durante il pranzo con Berlusconi e la Meloni, mi e' sembrato che fosse evidente a tutti che litigare tra i 'centridestra' per un voto in piu' , ha come effetto che al massimo sei il migliore dei perdenti. A me non me ne frega un cazzo di essere il piu' forte di quelli che perdono".

MARIO DRAGHI

È uno dei passaggi del discorso del leader della Lega, Matteo Salvini, in una riunione ieri a Roma con i parlamentari del partito, a cui ha assistito un giornalista del Foglio che oggi ne pubblica ampi passaggi. Salvini, come si legge in prima pagina sul quotidiano, ha parlato di un appuntamento fisso con i ministri di Lega e Forza Italia "tutte le settimane, perche' un conto e' andare in Consiglio dei ministri in ordine sparso, un altro e' andare con sei persone coordinate, con una linea condivisa e concordata a priori.

La manovra di Bilancio sara' il primo banco di prova". Poi il leader del Carroccio avrebbe nuovamente smentito che un eventuale elezione del premier Mario Draghi al Quirinale metterebbe fine alla legislatura. "Mancano un anno e quattro mesi e se uno pensa di andare a votare prima e' un illuso - le sue parole riportate dal Foglio -. Ma se continuiamo a darci martellate sulle gengive e poi miracolosamente a marzo 2023 ci presentiamo insieme e' complicato. È stato complicato per i comuni di Roma e Milano, figuriamoci quanto puo' esserlo a livello nazionale".

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Quirinale: Salvini, se Draghi eletto niente elezioni

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Se dovesse essere eletto Draghi (alla presidenza della Repubblica, ndr), non si andra' alle elezioni perche' non ci saranno mai parlamentari che si auto-mandano a casa, sapendo che non potranno essere rieletti. S'immagina i parlamentari 5 Stelle che votano Draghi sapendo che vanno a casa? Quindi se Draghi riterra' di presentarsi al Quirinale ce lo dira' e noi valuteremo". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini nella registrazione a 'Porta a porta', in onda stasera su Rai 1.

Salvini, c.destra sara' determinante su elezione Quirinale

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Il centrodestra compatto sara' determinante anche nell'elezione della presidenza della Repubblica, che sara' a febbraio ma abbiamo tempo per parlarne perche' siamo a ottobre". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini ai cronisti fuori dal Senato.

Quirinale: Salvini, Draghi? A me basta che non va Prodi...

MATTEO SALVINI E LA QUOTA DI ROTTURE DI COGLIONI DI GIORGIA MELONI

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Draghi al Quirinale? Chiedetelo a lui. Secondo me e' di pessimo gusto tirare per la giacchetta Draghi o Mattarella. A me basta che non vada Prodi. Ce ne occuperemo ai primi di febbraio. Io fossi in Draghi sarei irritato: Letta mi mette qua, Giorgetti mi mette la' . Stavolta pero' il centrodestra c'e' , abbiamo quasi il 50%, se vorranno chiederci qualcosa siamo disponibili...". Lo dice Matteo Salvini intervistato nel corso dell'evento 'Rinascita Italia: the young hope - La scuola di Fino a prova contraria'.

Quirinale:Salvini,Draghi al Colle? Ne riparleremo a febbraio

LUCA ZAIA MATTEO SALVINI ATTILIO FONTANA

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Che prima o poi si vada al voto, e io mi sto preparando per essere all'altezza del Paese, lo dice la democrazia ma io non tiro per la giacchetta ne' Draghi ne' Mattarella. Mi sembra una mancanza di rispetto nei loro confronti e degli italiani". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini commentando le dichiarazioni del ministro leghista Giancarlo Giorgetti sull'ipotesi che Mario Draghi diventi il prossimo presidente della Repubblica. L'ha detto a 'Oggi e' un altro giorno' su Rai 1. E ha aggiunto: "A febbraio ne riparleremo, in questo momento il mio obiettivo e' stoppare la voglia di tasse di Letta e Conte".

mattarella draghi

"A differenza di altri, io non tiro per la giacchetta ne' Draghi ne' Mattarella. Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di Draghi, di Mattarella e soprattutto degli italiani che pagano gli stipendi ai politici. Siamo a fine settembre, le elezioni del presidente della Repubblica saranno a febbraio. Quindi io settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio li impegno su scuola, taglio delle tasse e offrire speranza agli italiani. A febbraio ne riparleremo", ha aggiunto Salvini.

marta cartabia foto di bacco (2)

Quirinale: Salvini, se Cav si propone e' nome da considerare

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - "Quando Letta dice che e' importante che Draghi non vada al Quirinale e rimanga a Palazzo Chigi ha una paura terribile del voto. Io paura non ne ho e Draghi scegliera' quello che vuole fare. Detto questo, se Berlusconi si proporra' per il Quirinale penso che sara' una candidatura da prendere in considerazione". È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo stamani a Citta' di Castello alle domande dei giornalisti sull'elezione del prossimo Capo dello Stato. "Ma prima di pensare al prossimo presidente della Repubblica, dobbiamo prima fare molte cose tra cui la riforma del codice degli appalti", ha aggiunto Salvini.

matteo salvini e giorgia meloni incontrano silvio berlusconi nella sua villa a roma 8

Quirinale:Salvini, noi scegliamo donna se brava non per moda

(ANSA) - "Noi una donna la scegliamo se e' brava mentre c'e' qualcuno che ha la moda di dire 'candidiamo un sindaco, un presidente donna'". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Benevento in merito al dibattito sulla scelta del futuro Presidente della Repubblica.. "Ci sono donne piu' in gamba degli uomini e vanno avanti perche' sono brave" ha aggiunto Salvini

Salvini, appoggeremmo Draghi se si candidasse al Quirinale

jair bolsonaro con matteo salvini a pistoia

(ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 05 SET - Se Mario Draghi "si volesse candidare alla Presidenza della Repubblica, lo appoggeremmo": cosi' ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Cernobbio. Alla domanda se il governo durera' fino alla fine ha risposto "me lo auguro. Non so cosa faranno Pd e 5stelle e non so cosa fara' il presidente Draghi. Io non lo tiro per la giacchetta".

sergio mattarella e mario draghi

Oltre a Draghi anche Berlusconi "avrebbe tutto il titolo ad ambire a ricoprire la carica di presidente della Repubblica in un momento in cui la politica estera diventa centrale, e l'Italia non ha brillato negli ultimi anni per presenza sullo scenario internazionale, sicuramente le esperienze in politica estera, i rapporti internazionali e le relazioni umane di Berlusconi sarebbero un plus". E se fosse la Cartabia? "Facciamo il calciomercato... ma anche Franco Baresi - ha scherzato - Ne parliamo a febbraio".

mario draghi e sergio mattarella all altare della patria