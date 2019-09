BANDERUOLE IN PARLAMENTO - DAL MARZO 2018, QUANDO È INIZIATA LA LEGISLATURA, CI SONO STATI 80 CAMBI DI CASACCA TRA I PARTITI. 28 DEPUTATI E SENATORI HANNO SALUTATO IL PROPRIO GRUPPO NEI PRIMI 17 MESI. POI AGOSTO E LA SCISSIONE DI RENZI HANNO FATTO SALIRE IL NUMERO A 79, AI QUALI VA AGGIUNTA L’EX GRILLINA VONO

Secondo uno studio condotto da Openpolis, nei primi 17 mesi della XVIII legislatura (marzo 2018-luglio 2019) ci sono stati 28 cambi di gruppo in Parlamento. Con agosto, la crisi di governo e l’inizio del governo Conte II i nuovi cambi di casacca sono stati 51, portando il totale a 79. Rispetto alle elezioni politiche, i partiti che hanno perso più parlamentari sono il Pd, a causa della scissione di "Italia Viva" di Matteo Renzi, il Movimento 5 stelle, con le tante espulsioni interne, e Forza Italia, vittima della rottura interna di "Cambiamo!", il partito di Giovanni Toti.

A questi 79 va aggiunta la senatrice del M5s Gelsomina Vono che oggi ha aderito al gruppo 'Italia Viva- Psi'. "Ho preso una decisione importante - dice la parlamentare - difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Mi sono messa piu volte in discussione in questi mesi di legislatura e ho messo in discussione tanti principi che forse qualcuno si illude ancora di avere come guida ma, appunto, e solo una fragile illusione".

