Estratto dell'articolo di Salvatore Cernuzio per www.vaticannews.va

padre roberto pasolini 7

Quarantaquattro anni di prediche, ogni Quaresima e ogni Avvento, davanti a tre Papi e alla Curia romana. Probabilmente uno degli incarichi più duraturi in Vaticano quello svolto come predicatore della Casa pontificia da padre Raniero Cantalamessa, il noto cappuccino 90enne divenuto punto di riferimento spirituale non solo tra le Mura Leonine ma anche per milioni di italiani con i suoi libri, le sue lezioni e i suoi programmi tv.

Oggi, sabato 9 novembre, Cantalamessa termina il mandato affidatogli da Giovanni Paolo II nel 1980 e proseguito con Benedetto XVI e Francesco, il Papa che nel 2020 ha voluto pure concedergli la porpora (che Cantalamessa ha accettato, chiedendo tuttavia di mantenere il saio francescano).



Il nuovo predicatore

Un’eredità certamente importante quella che raccoglie il successore, nominato oggi dal Pontefice: il cappuccino Roberto Pasolini. Ma per un frate che faceva le catechesi ai Navigli, nel pieno della movida milanese, impegnato da anni pure tra mense per i poveri, pastorale tra carceri e disabili, e distribuzione di cibo ai senza tetto, le sfide non sono certo una novità. Da oggi padre Pasolini, biblista e docente di Esegesi biblica, sarà dunque colui che terrà le catechesi davanti al Papa e alla Curia romana durante l’Avvento e la Quaresima.

padre roberto pasolini 4

Cinquantatré anni festeggiati il 5 novembre, nato a Milano, Pasolini è nell’Ordine Francescano dei Frati Minori Cappuccini dal 7 settembre 2002, ordinato presbitero nel 2006. È stato Docente di Lingue bibliche e di Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico Laurentianum Interprovinciale dei Frati Minori Cappuccini a Milano e a Venezia, insegna oggi Esegesi biblica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano, collaborando con l’Arcidiocesi ambrosiana nella formazione dei docenti di religione e con la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.

Un’attività, questa accademica, che il neo predicatore coniuga con un'intensa attività pastorale: incontri formativi, predicazione di ritiri ed esercizi spirituali, accompagnamento spirituale e anche iniziative di carità tra le fasce più fragili della società che svolge accanto ai novizi di cui è formatore.



È inoltre autore di diversi articoli e libri di spiritualità biblica e guarda con interesse alle nuove tecnologie, ai nuovi mezzi di comunicazione come i podcast e alle opportunità della Intelligenza Artificiale. Forse una qualche reminiscenza di quando era informatico da giovane, impegnato in quegli anni pure in politica prima di scoprire – come rivelava in una intervista al programma Soul di Tv2000 – che le ideologie non rendono l’uomo più libero. L’unica libertà viene da Dio perché “la libertà vera è liberarsi dal senso di colpa, perché la redenzione di Cristo ha ripristinato il legame di bene con Dio”, diceva.

padre roberto pasolini 2 padre roberto pasolini 3 padre roberto pasolini 5