1 giu 2023 09:03

BANKITALIA A PANETTA & SALAME - PER LA SUCCESSIONE DI IGNAZIO VISCO ALLA GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA IN POLE C’E’ FABIO PANETTA, CHE GIORGIA MELONI AVREBBE GIA’ VOLUTO COME MINISTRO DELL’ECONOMIA - IL POSTO DA MEMBRO DEL BOARD BCE, ORA OCCUPATO DA PANETTA, POTREBBE ANDARE A PIERO CIPOLLONE, MEMBRO DEL DIRETTORIO E VICEDIRETTORE GENERALE DI BANCA D'ITALIA, GIÀ CONSIGLIERE ECONOMICO DELL'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE…