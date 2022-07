19 lug 2022 12:25

BANNON, MA NON BENISSIMO – È INIZIATO IERI IL PROCESSO ALL’EX “RASPUTIN” DI TRUMP: STEVE BANNON RISCHIA FINO A UN ANNO DI CARCERE, PER ESSERSI RIFIUTATO DI TESTIMONIARE SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL. I SUOI LEGALI HANNO PROVATO A BLUFFARE, DICENDO CHE L’EX GURU DEI SOVRANISTI È PRONTO A DIRE LA SUA VERITÀ SUI FATTI DEL 6 GENNAIO 2021. È PROPRIO QUESTO IL PROBLEMA: USEREBBE QUELLA TRIBUNA PER FARE LA SOLITA PROPAGANDA, E NON TRADIREBBE MAI “THE DONALD”…