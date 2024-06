17 giu 2024 09:03

BARACK OBAMA COMMISSARIA BIDEN – ALLA RACCOLTA FONDI DI FRONTE ALLE STAR DI HOLLYWOOD, L’EX PRESIDENTE RUBA LA SCENA A “SLEEPY JOE”: RACCOLTI PIÙ DI 30 MILIONI DI DOLLARI PER LA CAMPAGNA DEL VEGLIARDO COMMANDER-IN-CHIEF – LE BATTUTE CON JIMMY KIMMEL CONTRO IL “GIULIO CESARE ARANCIONE” TRUMP, CHE AVRÀ DI NUOVO GIOCO FACILE NEL MOSTRARSI COME CANDIDATO DELLA DEEP AMERICA CONTRO I DEM APPOGGIATI DALLO STAR SYSTEM – VIDEO: OBAMA TRASCINA VIA DAL PALCO UN BIDEN COMPLETAMENTE “CONGELATO”