1 - RENZI TEME PARLAMENTARI IN USCITA "SOLITO GIOCHINO, NON FUNZIONERÀ"

Estratto dell’articolo di Francesco Moscatelli per “la Stampa”

LILLI GRUBER - MATTEO RENZI - MARCO TRAVAGLIO

[…] intervento di Matteo Renzi al festival del giornale online Linkiesta si è trasformato in una chiacchierata via Zoom. […] Renzi affronta di petto la brutta notizia di giornata. E cioè che ci sarebbero una decina dei 43 parlamentari di Italia Viva pronti a lasciare il movimento.

«Oggi il Pd ha più interesse a spinnare ai giornali eventuali problemi di Italia viva: il sito di Repubblica dice che 10 nostri parlamentari lasciano, esattamente lo stesso giochino dell'altra volta sul Conte 2». Il bersaglio grosso, ovviamente, è la partita per il Quirinale: «Loro pensano che si possa arrivare a creare una maggioranza per il capo dello Stato giocando a dividere. Si sbagliano. Più dividi e più lontano sarà il quorum».

renzi gruber

A dimostrare che Renzi non sia proprio sereno arrivano però due indizi. Il primo è che, in un paio di occasioni, il collegamento con Milano salta. «Colpa dei messaggini dei ragazzi che collaborano con me» si lascia sfuggire il senatore, ammettendo che è anche in altre urgenze affaccendato. Il secondo è che negli stessi minuti intervengono sulla questione i suoi falchi.

«Non è più in gioco Conte, per fortuna sostituito da Draghi, ma il Quirinale - scrive sul suo blog Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva -. E siccome saremo un'altra volta decisivi riprende la giostra. […]». Dello stesso tenore la dichiarazione di Maria Elena Boschi: «A dispetto delle ricostruzioni interessate saremo decisivi per il Quirinale come lo siamo stati per la caduta di Conte e l'arrivo di Draghi. Anche perché per il Colle contano i voti e non le veline. A chi ci considera in difficoltà rispondo: ci vediamo alla Leopolda». […]

davide faraone matteo renzi

2 - LE TENSIONI DENTRO ITALIA VIVA UN DRAPPELLO È PRONTO A LASCIARE

Antonella Mollica per il “Corriere della Sera”

Il deflagrare dell'inchiesta Open, a livello politico e mediatico, sta aumentando le tensioni tra i parlamentari di Italia viva. Il tempo delle strategie, con il voto per il Quirinale ormai alle porte, è sempre più risicato e un gruppo di almeno 5-6 renziani starebbe pensando a come garantirsi un futuro nella prossima legislatura. Un vero rischiatutto, specie contando che i posti in Parlamento saranno 345 in meno. Alcuni tra deputati e senatori avrebbero fatto sondaggi con colleghi-sherpa per rientrare nel Pd, ma senza rivolgersi direttamente al segretario Enrico Letta, rigidissimo contro il trasformismo.

davide faraone foto di bacco

Altri renziani con storie diverse, secondo i rumors del Trans-atlantico, avrebbero invece tastato Lega e FI. Mentre un'ultima quota starebbe pensando di giocare il rischiatutto come peones del Misto. Comunque la si veda, il terremoto sull'inchiesta della fondazione che ha fatto da braccio finanziario alla scalata politica dell'ex premier ha radicalizzato le posizioni tra i renziani: ci sono i fedelissimi (come Boschi, Bonifazi, Faraone, Nobili, Rosato); quelli che pensano che l'avventura di Iv sia terminata e serva un nuovo contenitore riformista (come Marattin); e quelli che stanno solo cercando il modo più proficuo per cambiare casacca. La possibile slavina tra i renziani è respinta con forza dall'ex premier.

maria elena boschi matteo renzi

Che prima manda avanti il capo dei senatori Faraone: «Non è più in gioco Conte, per fortuna sostituito da Draghi, ma il Quirinale. E siccome saremo un'altra volta decisivi riprende la giostra, ormai siamo abituati, altro giro altra corsa. Prima la caccia all'uomo, denigrazione e delegittimazione di Matteo, ora la conta dei fuggiaschi. Ma non vi stancate mai?».

LUIGI MARATTIN

E poi scende in campo l'ex premier: «Dieci parlamentari lasciano Italia viva? Mi sembra lo stesso giochino che invano provarono a fare durante l'ultima crisi di governo. Ai nostri parlamentari non possiamo che dire grazie per aver reso possibile l'arrivo di Draghi». L'ex presidente del Consiglio, intanto, ha ancora tre giorni per farsi interrogare dai magistrati di Firenze nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per finanziamento illecito ai partiti; ma fonti a lui vicine escludono che si presenterà davanti ai pm Luca Turco e Antonino Nastasi.

boschi carrai renzi lotti

La partita, ancora una volta, il leader la giocherà in pubblico, sul palco della Leopolda, in programma da venerdì a domenica prossima, consapevole che a breve arriverà la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto cresce la polemica dopo che dagli atti di Open è spuntata una mail risalente al gennaio 2017 indirizzata a Renzi da Fabrizio Rondolino, ex giornalista de l'Unità ed ex spin doctor di Massimo D'Alema, in merito alle strategie per colpire avversari politici e giornalisti «nemici», in particolar modo gli esponenti di spicco del Movimento Cinque stelle. Infine, riguardo l'ulteriore bufera innescata dalla sua attività di conferenziere all'estero (con cospicui guadagni), il senatore Renzi commenta così: «Non voglio eludere la questione, se il Parlamento farà una legge su questo tema ne prenderò atto».

fabrizio rondolino e moglie MARIA ELENA BOSCHI E MATTEO RENZI