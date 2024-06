BARCOLLO MA NON… ROLLO! - TUTTI I MEME SU FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, SOPRANNOMINATO "ROLLO-BRIGIDA", DOPO L'ULTIMO SCIVOLONE SULLA CANNABIS LIGHT: “NO DAI, SE TI DEVI FARE UNA CANNA FATTELA BENE" - IL COGNATO D'ITALIA VIENE TRASFORMATO DAI TWITTAROLI IN "ER CIPOLLA", MENTRE URLA "MAAAAMIA COMME STO", OPPURE IN BOB MARLEY CON I RASTA E IN BOCCA UNA “CANNONE” LUNGO 20 CENTIMETRI... - VIDEO

Lollobrigida: "Cannabis light no. Se ti devi fa 'na canna, fattela bene" pic.twitter.com/UTFKjUwkQQ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 3, 2024

francesco lollobrigida meme sulla cannabis light

(AGENPARL) - "Dopo l'ultima gaffe del ministro Lollobrigida sulle "canne" molti si chiedono se non abbia sbagliato mestiere, visto che ogni volta che apre bocca le sue dichiarazioni diventano un caso politico su cui ironizzare, soprattutto per la gioia di chi realizza meme per i social.

Va però riconosciuto che in quest'ultima sua uscita (per adesso!) riguardante le cannabis è riuscito a superare anche se stesso, tanto che qualcuno ha seriamente pensato che dietro alle sembianze dell'ormai "Lollo nazionale", come è stato simpaticamente ribattezzato sui social, si celasse in realta Crozza.

Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, visto che questi signori sono alla guida del nostro Paese e che stanno contribuendo a mandarlo a rotoli. Ora aspettiamo in trepidazione solo la sua prossima sortita". È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.

francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 8 francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 6 EMERGENZA PARTITI DEL CACIO - MEME BY IL GIORNALONE - LA STAMPA francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 2 FRANCESCO LOLLOBRIGIDA PARENTELEMELONI - MEME BY EMILIANO CARLI francesco lollobrigida (2) ricevimento quirinale 2 giugno 2024 francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 7 francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 1 francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 10 francesco lollobrigida francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 3 francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 5 francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 4 francesco lollobrigida meme sulla cannabis light 9