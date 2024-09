BARCOLLO, MA NON LOLLO - LOLLOBRIGIDA PROVA A SMINUIRE LE VOCI SECONDO CUI IL SUO RUOLO DI MINISTRO SIA IN BILICO: "MENTRE IN SPIAGGIA E IN ALCUNE REDAZIONI DI GIORNALI SI FANNO GOSSIP E PETTEGOLEZZI, NOI LAVORIAMO AL G7 E ALL'EXPO" - AVVISATE L'EX COGNATINO D'ITALIA CHE L'ULTIMO MINISTRO (SANGIULIANO SUL CASO BOCCIA) CHE HA PROVATO A DIFENDERSI RIDUCENDO GLI SCOOP DEI GIORNALI, DAGOSPIA IN TESTA, COME SEMPLICI "GOSSIP" È FINITO UCCELLATO...

LOLLOBRIGIDA, FUORI DA GOVERNO? C'È CHI FA GOSSIP IO LAVORO

(ANSA) - SIRACUSA, 26 SET - "La mia posizione nel governo è salda? Non è un giudizio a cui sono interessato, io lavoro e guardo i dati. E' ovvio che il governo e i ministri fanno il loro meglio e io voglio ringraziare le nostre imprese per rendere grande la nostra Nazione.

Mentre in spiaggia e in alcune redazioni di giornali si discute e si fanno gossip e pettegolezzi, noi lavoriamo al G7 e all'Expo, in un bellissimo luogo come Siracusa ci sono state oltre 300mila visitatori". Così il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida a 24Mattino su radio 24 rispondendo alle voci di dimissioni circolare nelle scorse settimane.

LOLLOBRIGIDA, "PESTE SUINA DIFFICILE DA CONTENERE" MINISTRO, "L'ABBIAMO SRADICATA DALLA SARDEGNA DOPO 30 ANNI"

(ANSA) - SIRACUSA, 26 SET - "La peste suina è una pandemia che riguarda tutto il Pianeta, in Europa in maniera massiccia. Negli ultimi giorni, dopo 30 anni, abbiamo sradicato la peste suina dalla Sardegna. Rimane un problema di grande allarme perché si tratta di una patologia difficile da contrastare e contenere, nelle ultime ore abbiamo approvato un intervento che permette alle aziende di resistere in questa fase. Abbiamo lavorato trovando le soluzioni più idonee". Così il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Franco Lollobrigida, intervenendo a 24Mattino su radio 24.

LOLLOBRIGIDA, REGOLE GIUSTO PREZZO NO DAZI IN SENSO TECNICO

(ANSA) - SIRACUSA, 26 SET - "Non ci vogliono dazi nel senso tecnico del termine ma regole per avere riconosciuto il giusto prezzo rispetto ai costi di produzione e al valore della qualità. Abbiamo chiesto all'Europa di avere clausole a specchio, se chiediamo ai nostri produttori di rispettare la sostenibilità ambientale e ottemperare alla fiscalità allora anche le merci che arrivano in Europa devono rispettare lo stesso approccio". Così il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Franco Lollobrigida, a 24Mattino su radio 24.

LOLLOBRIGIDA, IN UE VA MEGLIO PRIMA C'ERANO LOGICHE SUICIDE

(ANSA) - SIRACUSA, 26 SET - "In Europa la situazione è migliore rispetto alle logiche suicide degli ultimi anni che portavano alla desertificazione dei sistemi produttivi. Il nostro G7 aperto mette in condizioni di aprirsi al sistema produttivo e di ragionare insieme alle imprese.

Oggi ci saranno tanti rappresentanti del mondo agricolo e della trasformazione per parlarne con i Paesi più ricchi e con quelli via di sviluppo per darsi delle regole che mettano al centro il mondo dell'agricoltura, della trasformazione e dell'industria". Così il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, a 24Mattino su radio 24 parlando del G7 Agricoltura a Siracusa.

LOLLOBRIGIDA, SERVIZIO CIVILE AGRICOLO NON C'ENTRA CON LEVA MINISTRO, "ALCUNI GIORNALI TENDONO A NON CAPIRE"

(ANSA) - SIRACUSA, 26 SET - "Ci sono alcuni giornali che tendono a non capire o a non approfondire. E' un dovere generale servire la Patria. Ci sono tante attività che si possono fare col servizio civile, noi diamo la possibilità di farlo anche nel mondo agricolo e della pesca. Non c'entra niente con la leva, si tratta di servizio civile. Si parte con un migliaio di giovani ma i numeri aumenteranno".

Così il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, a 24Mattino su radio 24 replicando ad alcune considerazioni rispetto a quanto aveva dichiarato ieri durante il G7 Giovani a Siracusa annunciando il servizio civile agricolo: "Per la prima volta i giovani potranno servire la Patria con una attività di valore agricolo".

