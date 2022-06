BASTA BENZINA SUL FUOCO! - LOS ANGELES POTREBBE VIETARE LA COSTRUZIONE DI NUOVE STAZIONI DI SERVIZIO PER COMBATTERE L'EMERGENZA CLIMATICA: SAREBBE LA PIÙ GRANDE CITTÀ A PRENDERE UNA DECISIONE DEL GENERE - LE AMMINISTRAZIONI LOCALI VOGLIONO CONTRASTARE COSÌ L'INQUINAMENTO DA COMBUSTIBILI FOSSILI: "PERCHÉ DOVREMMO RISCHIARE UNA COSTOSA BONIFICA DI ALTRE STAZIONI DI SERVIZIO QUANDO NE ABBIAMO GIÀ ABBASTANZA, E QUANDO LA CALIFORNIA NON AVRÀ PIÙ AUTO A BENZINA IN VENDITA ENTRO IL 2035?"

Articolo del "Guardian" - dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

La città famosa per la sua cultura automobilistica potrebbe smettere di costruire infrastrutture a combustibili fossili - e sarebbe la più grande città a farlo finora.

Los Angeles potrebbe diventare la più grande città a vietare la costruzione di nuove stazioni di servizio, unendosi al movimento che cerca di limitare i combustibili fossili a livello locale come parte degli sforzi per combattere la crisi climatica.

I funzionari della seconda città più grande d'America, insieme a Bethlehem, New York, e al distretto regionale di Comox Valley, nella Columbia Britannica, hanno dichiarato mercoledì mattina di essere al lavoro sulle politiche per fermare lo sviluppo di nuove infrastrutture per i combustibili fossili – scrive il Guardian.

"Stiamo ponendo fine alle trivellazioni petrolifere a Los Angeles. Stiamo passando a nuove costruzioni completamente elettriche. E ci stiamo muovendo verso un trasporto senza combustibili fossili", ha dichiarato Paul Koretz, il consigliere comunale di Los Angeles che sta lavorando alla politica. "La nostra grande e influente città, cresciuta intorno all'automobile, è il luogo perfetto per capire come abbandonare l'auto a benzina".

La politica che Los Angeles sta sviluppando rappresenta un cambiamento significativo per l'area metropolitana dipendente dall'automobile, che è stata classificata come una delle peggiori città per i pendolari statunitensi.

In caso di successo, Los Angeles sarebbe la più grande città ad approvare una misura del genere. Andy Shrader, membro dello staff dell'ufficio di Koretz, ha dichiarato che il consigliere comunale spera di vedere la politica procedere entro la fine dell'anno.

"Le nostre cattive abitudini quotidiane stanno distruggendo i sistemi naturali da cui dipendiamo per esistere. Spetta alle città il compito di contrastare il cambiamento climatico", ha detto Shrader. "Se avete un cancro ai polmoni, smettete di fumare. Se il vostro pianeta è in fiamme, smettete di gettarvi sopra della benzina".

La proposta di Los Angeles è stata ispirata dalla città di Petaluma, in California, che l'anno scorso è stata la prima al mondo a vietare la costruzione di nuove stazioni di servizio. Il consiglio comunale della Bay Area ha votato all'unanimità a favore della misura, citando l'impegno di Petaluma a diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030.

"Dobbiamo fare la nostra parte per contribuire a mitigare e ad adattarci ai cambiamenti climatici che si verificano a causa di tutto il carbonio che immettiamo nell'atmosfera", ha dichiarato D'lynda Fischer, membro del consiglio comunale di Petaluma.

L'azione locale, ha detto Fischer, è fondamentale per combattere l'emergenza climatica. "Affrontare questa crisi avverrà a livello locale e nelle nostre comunità", ha dichiarato in una conferenza stampa mercoledì.

Da allora il movimento è cresciuto ulteriormente, con l'approvazione di misure simili da parte di città vicine e lo sviluppo di politiche proprie per affrontare l'emergenza climatica e l'eliminazione graduale dei combustibili fossili con moratorie e divieti di nuove infrastrutture per i combustibili fossili e proposte che promuovono il trasporto e gli edifici elettrici.

La campagna, nota come movimento Città sicure, è sostenuta dall'associazione ambientalista Stand.earth, che supporta gli sforzi delle comunità per limitare i combustibili fossili.

Secondo un nuovo rapporto di Safe Cities, le stazioni di servizio comportano rischi per la salute e l'ambiente delle comunità. Anche piccole fuoriuscite nel tempo possono inquinare in modo significativo il suolo e l'acqua e le ex stazioni di servizio costituiscono un'ampia porzione delle aree industriali dismesse, si legge nel rapporto.

"La necessità di vietare la costruzione di nuove stazioni di servizio è evidente. Perché dovremmo volere più inquinamento da combustibili fossili e rischiare una costosa bonifica di altre stazioni di servizio quando ne abbiamo già abbastanza, e quando la California non avrà più auto a benzina in vendita entro il 2035?", ha dichiarato Jackie Elward, sindaco di Rohnert Park.

I prezzi della benzina in California sono ai massimi storici: secondo l'AAA, l'automobilista medio del Golden State paga 6,38 dollari al gallone. I legislatori statali hanno annunciato l'intenzione di indagare sui motivi per cui lo Stato ha i prezzi più alti del carburante e se le compagnie petrolifere si stanno approfittando dei consumatori. Vietare le stazioni di servizio non influirà sui prezzi del carburante, ha dichiarato Sohini Baliga di Stand.earth.

"Il numero di stazioni di servizio non fa la differenza sul costo di un litro. Abbiamo già un numero di stazioni di servizio più che sufficiente per servire le nostre comunità", ha detto. "Proibire la costruzione di nuove stazioni di servizio non avrà alcun impatto sul prezzo del carburante oggi. Ma il costo delle nuove stazioni di servizio come futuri beni incagliati è un conto che finirà sicuramente per essere pagato con i soldi pubblici".