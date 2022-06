BASTA CON ‘STO RIMBAM-BIDEN - TRA I DEMOCRAT AMERICANI CRESCONO LE VOCI DI CHI CHIEDE A “SLEEPY JOE” UN PASSO INDIETRO: “TROPPO ANZIANO, NEL 2024 NON SI RICANDIDI” – L’EX BRACCIO DESTRO DI OBAMA DAVOD AXELROD FA NOTARE CHE BIDEN ALL'INAUGURAZIONE DEL SUO SECONDO MANDATO AVREBBE 82 ANNI - MA IL PROBLEMA GERIATRICO È DI TUTTA LA CLASSE DIRIGENTE DEM E DELLA POLITICA USA. TRUMP HA SOLO TRE ANNI MENO DELL’ATTUALE INQUILINO DELLA CASA BIANCA…

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Joe Biden troppo anziano per ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024? Quello di un leader vecchio e svampito è stata la caricatura di Biden proposta dalla Fox News , la rete tv trumpiana, fin dalla campagna elettorale del 2020 e poi, con costanza, in questo primo anno e mezzo di governo. Dubbi, però, ce ne sono stati sempre anche a sinistra, se non altro per la tendenza del presidente progressista a inciampare in gaffe più o meno gravi fin da quando era il vice di Obama.

Questi dubbi, mai discussi pubblicamente dai democratici in passato, sono emersi pubblicamente prima, a metà dicembre, con un editoriale di Bret Stephens nel quale l'analista conservatore del New York Times chiedeva apertamente a Biden di non ricandidarsi anche a causa della sua età avanzata, e più di recente con alcune prese di posizione di esponenti democratici che, pur enormemente grati all'uomo che è riuscito a sconfiggere Trump, ora chiedono un ricambio generazionale.

È stato di nuovo il New York Times , qualche giorno fa, a dare voce a una cinquantina di esponenti locali e nazionali del partito democratico che - alcuni apertamente, altri in modo anonimo - sollecitano un «cambio di cavallo» per la corsa alla Casa Bianca.

Ed è, poi, uscito allo scoperto anche un personaggio influente come David Axelrod, lo stratega delle vittorie elettorali di Barack Obama. Pur sostenendo che - dalla lotta al Covid19 all'assistenza sociale, alla ferma risposta all'invasione russa dell'Ucraina col rilancio della Nato - Biden ha colto successi dei quali non gli viene dato atto in modo adeguato, Axelrod si chiede se un uomo che all'inaugurazione del suo secondo mandato avrebbe 82 anni (oggi ne ha 79, ne compirà 80 il 20 novembre) e alla fine sarebbe più vicino ai 90 possa svolgere con efficacia un lavoro massacrante come quello di presidente degli Stati Uniti, che richiede impegno e concentrazione a qualunque ora del giorno e della notte.

L'ex braccio destro di Obama, che dà voce a preoccupazioni diffuse, ritiene anche che i successi di Biden non siano stati ben riconosciuti anche per la sua incapacità di comunicarli efficacemente, avendo perso dimestichezza con i media: legnoso davanti alle telecamere, con interviste e conferenze stampa ridotte al minimo.

Ma è davvero quello dell'età il macigno che può impedire la ricandidatura del vecchio Joe? In realtà un problema geriatrico ce l'ha tutto il partito democratico, dalla speaker della Camera Nancy Pelosi (82 anni), alla senatrice Dianne Feinstein che a 89 anni (e con un sospetto di demenza senile) ha già presentato i documenti per ricandidarsi nel 2024 quando scadrà il suo mandato, ad Anthony Fauci, condottiero della lotta al coronavirus (81 anni), mentre il leader dei senatori progressisti, Chuck Schumer, coi suoi 71 anni, passa per il «ragazzino» della compagnia. Ma il problema geriatrico è comune a tutta la politica americana con il Senato (dove l'età media è di 64,3 anni) che è il più vecchio di tutta la storia degli Stati Uniti.

Tra i repubblicani il leader del Senato Mitch McConnell ha 80 anni mentre lo stesso Donald Trump ha solo tre anni meno di Biden. Lo sottolineano i collaboratori del presidente, per i quali Biden è insostituibile: non solo è l'unico che ha battuto Trump, ma non si vedono all'orizzonte altri democratici in grado di farlo. Non tutti sono d'accordo e molti notano che alle spalle di «The Donald» scalpitano, per candidarsi al suo posto, personaggi come il governatore della Florida Ron DeSantis che di anni ne ha soltanto 43.

Se dovesse spuntarla uno come lui in primarie competitive, per Biden sarebbero dolori. Ma lo saranno comunque: Biden ha riportato decenza alla Casa Bianca ma l'elevata inflazione, il crollo dei mercati e la probabile recessione del 2023 cancellano i risultati positivi. Rischia di diventare un capro espiatorio.

