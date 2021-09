PRODI GRONDA BILE DA TUTTI GLI ARTIGLI - "MORTADELLA" NUN CE VO' STA A LEGGERE IL GIORNALE AI GIARDINETTI TANT'E' CHE PUBBLICA LA SUA AUTOBIOGRAFIA, UNA IMBARAZZANTE SAGRA DEL RANCORE, A POCHI MESI DAL VOTO PER IL NUOVO CAPO DELLO STATO PER DIRE DIRE: CI SONO ANCH'IO! - PRODI ROSICA NON SOLO VERSO IL PD INGRATO (D'ALEMA, RENZI, LETTA) MA DA' LO STOP ANCHE ALLA RICONFERMA DI MATTARELLA (PUR AVENDO MILITATO INSIEME NELLA CORRENTE DI DE MITA) - LA DAGONOTA E I SILURI DI RENZI: VIDEO