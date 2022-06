10 giu 2022 15:11

BASTERÀ UNA RECINZIONE PER FERMARE I CARRI ARMATI RUSSI? – LA FINLANDIA HA PAURA, SPECIE ORA CHE PUTIN, PARAGONANDOSI A PIETRO IL GRANDE, HA DI FATTO AMMESSO DI VOLER INVADERE ALTRI STATI: IL GOVERNO DI HELSINKI HA IN PROGRAMMA DI COSTRUIRE RECINZIONI LUNGO I 1300 CHILOMETRI DI CONFINE CON LA RUSSIA, PIÙ CHE ALTRO PER PROTEGGERSI SE MOSCA VOLESSE FARE PRESSIONE CON I MIGRANTI (COME HA FATTO LUKASHENKO CON LA POLONIA). IL TUTTO, NELL’ATTESA DELLA PROCEDURA ACCELERATA PER L’ADESIONE ALLA NATO. QUELLA FORSE AIUTERÀ DI PIÙ…