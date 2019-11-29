BATTUTA-FLASH! - ''MA PER POTER VISITARE LA VILLA DI RENZI ORGANIZZERANNO UN OPEN DAY?'' (MAURIZIO CRIPPA, DA "IL FOGLIO")-
BATTUTA-FLASH! - ''MA PER POTER VISITARE LA VILLA DI RENZI ORGANIZZERANNO UN OPEN DAY?'' (MAURIZIO CRIPPA, DA "IL FOGLIO")-
‘’IL VERO ERRORE DI MATTEO RENZI È STATO LASCIARE IL PD" - IL DIRETTORE DI 'LIBERO' PIETRO SENALDI: "SE FOSSE STATO NEL PD AVREBBE POTUTO FARE TUTTO QUELLO CHE VOLEVA, CON LE CASE E LE FONDAZIONI" - "QUANDO DICE CHE I MAGISTRATI SPESSO FANNO POLITICA IO SONO D'ACCORDO CON RENZI. HA FATTO UN PO' TARDI AD ACCORGERSENE. PERCHÉ IL PD TI DIFENDE DALLE PROCURE MEGLIO DI QUALSIASI AVVOCATO"
IL GOVERNO STA PER FRANARE E I TOPOLONI SCAPPANO - ROCCO CASALINO: “NON ESCLUDO DI CANDIDARMI” – ‘’CHI SI PRENDEREBBE ROCCO? NESSUNO. QUI LO CONOSCIAMO BENE”, SPIEGANO DAI PIANI ALTI DEL M5S. ‘’SE PARLA COSÌ VUOL DIRE CHE IL PARTITO DI CONTE È WORK IN PROGRESS E SAREBBE L'ARMA CON LA QUALE IL PD, E NON SOLO, MIRA A SPACCARE I 5S RELEGANDO DI MAIO E I SUOI AD UNA CORSA SOLITARIA - CONTE HA DALLA SUA UNA FETTA SOSTANZIOSA DELL'ESTABLISHMENT GIORNALISTICO: LA DECISIONE DI ANDARE A TARANTO IN PIENA CRISI EX-ILVA GLI È STATA SUGGERITA DA DUE AUTOREVOLI DIRETTORI…
BIANCHI, IL RENZIANO E I SOLDI DEI GAVIO: ''FACCIAMO 500 PER ENTRAMBI?'' ''OK'' - NEL 2015 L'ARMA CONTROLLAVA MARESCA, CONSULENTE DEL GRUPPO AUTOSTRADALE E CONSIGLIERE DI RENZI. E SI IMBATTÈ NEL CAPO DI OPEN, CHE CON LUI PARLAVA DI COMPENSI DA SPARTIRE. QUEI NASTRI FINIRANNO NELL'INCHIESTA DI FIRENZE
IL MES GIÀ INIZIA A FARE DANNI? L'ASTA DEI BTP SI RIVELA UNA DELUSIONE - RICHIESTE SOTTO LA MEDIA E CRESCITA DEI RENDIMENTI DEI TITOLI A 5 E 10 ANNI. GLI ESPERTI TEMONO LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO. HA RAGIONE GUALTIERI: OTTENERLA NON SARÀ PIÙ FACILE CON LA RIFORMA. MA UNA VOLTA IMBOCCATA QUESTA STRADA, TOSARE GLI INVESTITORI SARÀ PIÙ SEMPLICE
LA DOMENICA DEL GRILLINO – NEL GIORNO IN CUI MIGLIAIA DI PERSONE SI AFFOLLANO A COMPRARE IL COMPRABILE PER IL “BLACK FRIDAY” IL M5S RICICCIA LA PROPOSTA DI CHIUDERE I NEGOZI LA DOMENICA, CHE PERÒ NON PIACE MOLTO AGLI ITALIANI – IL TESTO AVEVA AVUTO UN ITER TRAVAGLIATO, E ORA I PENTASTELLATI TORNANO ALLA CARICA: “RIPARTIAMO DA 52 CHIUSURE ALL’ANNO” (CIOÈ TUTTE LE SETTIMANE)