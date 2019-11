IL GOVERNO STA PER FRANARE E I TOPOLONI SCAPPANO - ROCCO CASALINO: “NON ESCLUDO DI CANDIDARMI” – ‘’CHI SI PRENDEREBBE ROCCO? NESSUNO. QUI LO CONOSCIAMO BENE”, SPIEGANO DAI PIANI ALTI DEL M5S. ‘’SE PARLA COSÌ VUOL DIRE CHE IL PARTITO DI CONTE È WORK IN PROGRESS E SAREBBE L'ARMA CON LA QUALE IL PD, E NON SOLO, MIRA A SPACCARE I 5S RELEGANDO DI MAIO E I SUOI AD UNA CORSA SOLITARIA - CONTE HA DALLA SUA UNA FETTA SOSTANZIOSA DELL'ESTABLISHMENT GIORNALISTICO: LA DECISIONE DI ANDARE A TARANTO IN PIENA CRISI EX-ILVA GLI È STATA SUGGERITA DA DUE AUTOREVOLI DIRETTORI…