LE BATTUTINE? LA SOLITA ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA – GIORGIA MELONI SCHERZA SUL CLAMOROSO INCIAMPO DELLA MAGGIORANZA SULLA RAI: “ABBIAMO TROVATO L'ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO IN LIBANO, TROVEREMO L'ACCORDO ANCHE SUL CANONE RAI”. MA C’È POCO DA RIDERE: POCO DOPO LA LEGA HA MANDATO SOTTO DI NUOVO IL GOVERNO IN COMMISSIONE BILANCIO SULLA SANITÀ. E ANCHE IN COMMISSIONE LAVORO, LA MAGGIORANZA NON AVEVA I NUMERI PER APPROVARE UN PARERE…

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per www.ilmessaggero.it

La sagoma di Antonio Tajani si staglia all'entrata dell'Hotel Cavalieri a Monte Mario, […]. Un corteo irrompe nella piazzola a sirene spiegate. Scende Giorgia Meloni. Si salutano, sorridono. Un bacio sulla guancia.

Poche ore prima il governo è finito sotto al Senato sul canone Rai. Con il voto contrario di Forza Italia. Cioè di Tajani. Sono ore di tensione. Meloni la smorza così parlando al Messaggero: «Abbiamo trovato l'accordo per il cessate il fuoco in Libano, troveremo l'accordo anche sul canone Rai», dice mentre scende gli scaloni dell'Hotel […]

«Noi litighiamo? Io non litigo con nessuno, figuriamoci neanche con voi». Con Tajani si parleranno. […] A Palazzo Chigi, battute a parte, non l'hanno presa bene. «Un inciampo che non giova a nessuno».

Pd-M5s-Avs, maggioranza in frantumi anche in commissione Lavoro

(ANSA) - "Su un semplice parere in commissione Lavoro alla Camera sulla magistratura onoraria oggi la destra ha dato uno spettacolo indecente. Senza numeri, in quello che si può definire il mercoledì nero della maggioranza, ha applicato una tecnica dilatoria facendo auto ostruzionismo per ritardare i tempi del voto e garantire attraverso le sostituzioni dei commissari numeri sufficienti. Il punto parere infatti è passato con il voto decisivo della presidenza. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di una maggioranza che è andata in frantumi". Lo dichiarano i capigruppo in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto (Pd), Valentina Barzotti (M5s) e Franco Mari (Avs).