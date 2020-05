LA BCE CORRE AI RIPARI E CONVOCA UNA RIUNIONE DI EMERGENZA ALLE 18. GUALTIERI: ''LA SENTENZA TEDESCA NON AVRÀ CONSEGUENZE''. MA È LO STESSO CHE DICEVA ''PERDEREMO POCHI PUNTI DI PIL E NEANCHE UN POSTO DI LAVORO?'' - BRINDA LA FRANGIA RIGORISTA DELLA CDU: ''SIAMO PRONTI A ESERCITARE LA NOSTRA FUNZIONE IN PARLAMENTO'', E OVVIAMENTE CHI PRESENTÒ IL RICORSO, OVVERO IL FONDATORE ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND

1.BCE: RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLE 18

(ANSA) - La Bce riunirà il consiglio direttivo dell'istituto alle ore 18 per una informativa sulla decisione della Corte tedesca. Lo si apprende da un portavoce.

christine lagarde jens weidmann

2.GUALTIERI, SENTENZA BCE SENZA CONSEGUENZE

(ANSA) - "Sono certo che un chiarimento avverrà in tempi rapidi e la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica" consentendo alla Bundesbank di continuare a partecipare al Qe. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, commentando la sentenza della Corte costituzionale tedesca durante un'audizione alle commissioni riunite Finanze e Bilancio del Senato. Secondo Gualtieri, i rilievi dei giudici "riguardano aspetti procedurali", inoltre "hanno ribadito la piena legittimità" del Pspp e "non riguardano in nessuno modo" il nuovo Pepp.

3.BRUXELLES, CORTE UE PREVALE SULLE CORTI NAZIONALI

(ANSA) - "Riaffermiamo il primato della legge europea, e il fatto che le decisioni della Corte europea sono vincolanti su tutte le corti nazionali. La Commissione rispetta l'indipendenza della Bce, e studieremo la sentenza in dettaglio": lo ha detto un portavoce della Commissione Ue commentando la sentenza della corte tedesca sugli acquisiti dei bond della Bce.

conte gualtieri

4.BERLINO, CHIEDEREMO A BCE VERIFICA PROGRAMMA

(ANSA) - Il governo tedesco si spenderà a Francoforte per fare in modo che la Bce attui la verifica sostanziale delle misure criticate dalla Corte costituzionale tedesca. Lo ha detto il sottosegretario alle Finanze Joerg Kukies, a Karlsruhe. "Ci muoveremo a questo scopo", ha spiegato "e crediamo che la Bce lo farà". L'Alta Corte ha affermato che la Bundesbank non potrà più partecipare ai programmi di acquisto dei titoli di Stato, se la Banca centrale europea non chiarirà che la sua azione è "proporzionale".

5.BCE: BRINKHAUS (CDU), BENE ALTA CORTE, PRONTI A CONTRIBUTO

BERND LUCKE

(ANSA) - Il capogruppo dell'Unione (Cdu-Csu) Ralph Brinkhaus ha salutato con soddisfazione la pronuncia della Corte costituzionale sul programma di acquisto di bond della Bce: "Certo che deve chiarire la proporzionalità della sua azione", ha affermato Brinkhaus "E noi siamo pronti a esercitare la nostra funzione in Parlamento", ha aggiunto. Brinkhaus ha sottolineato che il gruppo parlamentare dell'Unione ha sempre visto "in modo critico" il possibile "superamento dei limiti" da parte della Bce. "Siamo pronti adesso a dare il nostro contributo in modo costruttivo e critico", ha concluso.

6.BCE: PROMOTORE RICORSO LUCKE, CORTE CI HA DATO RAGIONE

alternative deutschland afd bernd lucke

(ANSA) - "Sono molto contento del fatto che la Corte costituzionale abbia dato sostanzialmente ragione ai nostri ricorsoi". Lo dice Bernd Lucke, l'economista tedesco che fondò il partito di Alternative fuer Deutschland per poi lasciarlo, ritenendo che virasse troppo a destra. Lucke è fra i promotori del ricorso contro il programma di acquisto di bond dalla Bce, su cui si è espressa la Corte. "È un buon segnale, che mostra come l'ordinamento del diritto e il controllo giudiziario in Germania e in Europa funzionino ancora", ha aggiunto.

bernd lucke fondatore alternative fuer deutschlland