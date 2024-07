1. JD VANCE E IL DIVANO SPIEGATI IN SINTESI

Dal profilo Threads di Giulia Blasi

meme su jd vance che fa sesso con un divano 14

La settimana scorsa, su Twitter, qualcuno ha scritto che il candidato alla vicepresidenza JD Vance ha scritto nel suo libro “Hillbilly Elegy” di avere avuto un rapporto sessuale con un divano usando un guanto di gomma messo fra due cuscini. Non è vero, ma la notizia è decollata subito.

Ovviamente c’è stata anche un’epidemia di memi e battute, ve li potete immaginare. A un certo punto, l’agenzia di stampa AP ha perfino pubblicato E POI TOLTO un articolo di debunking. La rimozione era legata a questioni di approvazioni redazionali, ma immaginatevi la festa per chi già si stava divertendo molto.

meme su jd vance che fa sesso con un divano 11

JD Vance è passato in pochissimo tempo dall’essere figura minacciosa e ottima per Trump contro Biden a essere oggetto di ridicolo e scorno, inefficace contro Harris anche se Harris non ha ancora scelto un vice. E la notizia, ripeto, è FALSA

Ha importanza? NO, perché anche se tutti sanno che non è vero, ormai le battute sono partite e internet è diventata per JD Vance l’equivalente di un bar in cui tutti ti ridono dietro per una diceria a sfondo sessuale. Umiliante, considerato che lui cerca di posizionarsi come maschio alfa dominante. E invece viene trattato come un pipparolo di tredici anni.

meme su jd vance che fa sesso con un divano 13

I sostenitori di Trump hanno sempre marciato sulle fake news e l’umiliazione dell’avversario. Quello che sta succedendo a Vance è karma. Un po’ suo, un po’ del partito.

2. PERCHÉ SI DICE CHE J.D. VANCE ABBIA FATTO SESSO CON UN DIVANO?

Traduzione dell’articolo di Nikki Mccann Ramirez per https://www.rollingstone.com/

JD VANCE

Il candidato alla vicepresidenza JD Vance vorrebbe passare un'estate da “brat” (monello, parola diventata di moda dall’omonimo album di Charlie XCX, che ha definito così Kamala Harris, ndR), ma sta invece affrontando le accuse di aver spinto i cuscini di un divano sfortunato.

I social media sono stati inondati di battute e meme che suggeriscono che Vance una volta si sia dato piacere tra due cuscini del divano.

Quello che succede tra un uomo e il suo divano è una questione tra lui, Dio e qualsiasi cuscino sexy che sceglie di vittimizzare. Sebbene non si possa affermare con certezza che il compagno di corsa di Donald Trump non si sia mai impegnato in qualche fornicazione con l’arredamento, l'accusa virale secondo cui Vance avrebbe scritto di aver fatto sesso con un divano nel suo libro di memorie “Hillbilly Elegy”, del 2016, è falsa.

meme su jd vance che fa sesso con un divano 4

Il 15 luglio, il giorno in cui il senatore dell'Ohio è stato confermato come compagno di corsa di Trump per il 2024, l'utente di X (ex Twitter) @rickrudescalves ha scritto che "non posso dirlo con certezza, ma [Vance] potrebbe essere la prima scelta del vicepresidente ad aver ammesso in un bestseller di aver scopato con un guanto di lattice rovesciato infilato tra due cuscini del divano (Vance, Hillbilly Elegy, pp. 179-181)".

Sebbene il libro di memorie di Vance contenga un sacco di grossolane generalizzazioni sui colletti blu e sulla classe operaia degli Appalachi, in realtà al suo interno non viene descritto un rapporto sessuale con uno sfortunato pezzo di tappezzeria.

Comunque sia, l'affermazione è partita con una certa foga.

La situazione si è aggravata giovedì, quando l'Associated Press ha pubblicato, e poi cancellato, un articolo che verificava la veridicità delle accuse. Il pezzo era intitolato: "No, JD Vance non ha fatto sesso con un divano". Un portavoce dell'AP ha dichiarato a Semafor che l'articolo è stato ritrattato perché non ha superato il processo di editing standard del servizio di stampa e che l'Associated Press sta indagando su come sia arrivato alla pubblicazione.

meme su jd vance che fa sesso con un divano 2

Se da un lato la disfatta della scopata con il.divano è sciocca, dall'altro non aiuta Vance a riprendersi da una serie di inciampi iniziali della campagna elettorale. All'inizio della settimana, il senatore è stato ampiamente deriso per aver scherzato in modo imbarazzante sul fatto che i democratici accuserebbero qualsiasi cosa di essere razzista.

"Ho bevuto una Mountain Dew dietetica ieri e una oggi e sono sicuro che chiameranno razzista anche quella", ha detto lunedì durante un comizio. Il tentativo di umorismo sdolcinato ha trovato spazio anche nei contenuti legati al divano:

Vance è stato anche ampiamente criticato dopo un'intervista del 2021 con Tucker Carlson in cui ha attaccato Kamala Harris come una "miserabile gattara", la cui mancanza di figli biologici la rendeva inadatta a ricoprire una carica elettiva. Anche i commenti passati di Vance sull'aborto e su Trump sono stati ampiamente diffusi.

meme su jd vance che fa sesso con un divano 3

I commenti su Harris, in particolare, sono stati accolti con un'ampia reazione da parte di elettori, commentatori e utenti dei social media che non solo hanno sottolineato che Harris ha due figliastri, ma che attaccare gli americani senza figli - qualunque sia la ragione per cui non si riproducono - come inferiori è un messaggio pericoloso per un partito che sta già lottando con la questione dei diritti e delle libertà riproduttive.

Ancora una volta, non sappiamo se Vance si diverta davvero a spingere i cuscini, ma se la sua preoccupazione è che il Paese abbia bisogno di produrre più bambini, non è certo così che sono fatti.

