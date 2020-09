CONCORSO DI COLPA – FINALMENTE C’È UNA DATA PER IL CONCORSO STRAORDINARIO PER GLI INSEGNANTI (IL 22 OTTOBRE) MA LA MAGGIORANZA OVVIAMENTE LITIGA: IL PD CHIEDE DI SPOSTARLO A RIDOSSO DELLE VACANZE DI NATALE PER NON PRIVARE LE SCUOLE DEI 64MILA DOCENTI CHE PARTECIPERANNO (PER LA METÀ DEI POSTI) - ANCORA NESSUNA NOTIZIA INVECE PER IL CONCORSO ORDINARIO APERTO A TUTTI…