UN BEL GIRAMENTO DI PALIN – L’EX CANDIDATA ALLA VICE PRESIDENZA USA HA PERSO MALAMENTE LE ELEZIONI SPECIALI PER IL SEGGIO ALLA CAMERA DELL’ALASKA, STATO DI CUI È STATA GOVERNATRICE – SARAH PALIN ERA FORTEMENTE SOSTENUTA DA TRUMP, MA È STATA BATTUTA DALLA DEMOCRATICA MARY PELTOLA. CI RIPROVERÀ ALLE MIDTERM DI NOVEMBRE…

suppletive alaska la sconfitta di sarah palin

(ANSA) - L'ex governatrice repubblicana Sarah Palin, ed ex candidata alla vice presidenza Usa con John McCain, ha perso contro la democratica Mary Peltola le elezioni speciali per occupare il seggio alla Camera dell'Alaska per il resto del 2022.

Lo riporta la Cnn. La corsa per il seggio del deputato repubblicano Don Young, che è morto, è stata considerata da tutti gli analisti politici il tentativo della Palin, sostenuta dall'ex Donald Trump, di ritornare in politica. L'ex governatrice ultra conservatrice dell'Alaska avrà comunque una seconda possibilità alle elezioni di midterm in novembre, avendo vinto la candidatura repubblicana.

sarah palin donald trump sarah palin mary peltola sarah palin donald trump 3 sarah palin 2 sarah palin mary peltola supporter di trump in alaska sarah palin supporter di trump in alaska 1 supporter di trump in alaska sarah palin donald trump sarah palin donald trump sarah palin 1 sarah palin