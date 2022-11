1 nov 2022 11:36

UN BEL PIRELLONE TUTTO PER ME – LETIZIA MORATTI HA MESSO IN MOTO LA MACCHINA ELETTORALE PER CANDIDARSI A GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA – IL LOGO DELL'ASSOCIAZIONE “LOMBARDIA MIGLIORE” HA TUTTA L'ARIA DI UN SIMBOLO ELETTORALE – NELLA RETE DELL’EX MINISTRO CI SONO L'EX ASSESSORE REGIONALE LUCA FERRAZZI, L'EX VICESINDACO DI LODI LORENZO MAGGI, L'EX CONSIGLIERE REGIONALE MARCO TIZZONI, E POI DIVERSI SINDACI – “IL GIORNALE” SPIFFERA: “I LAVORI SONO IN CORSO, LE RIUNIONI SI TENGONO SETTIMANALMENTE, A VOLTE ALLA PRESENZA DELLA STESSA MORATTI…”