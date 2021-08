16 ago 2021 15:18

BELLA FIGURA DI MERDA PER JOE BIDEN CHE SOLO CINQUE SETTIMANE FA DICEVA CHE I TALEBANI NON AVREBBERO MAI PRESO KABUL: “NON VEDRETE IN NESSUN CASO GENTE PRELEVATA DA UN ELICOTTERO SUL TETTO DI UN’AMBASCIATA. HO FIDUCIA NELLE CAPACITÀ DELL’ESERCITO, CHE È MEGLIO ADDESTRATO, MEGLIO EQUIPAGGIATO E PIÙ COMPETENTE SU COME SI PORTA AVANTI UNA GUERRA. LA VITTORIA DEI TALEBANI NON È INEVITABILE” - VIDEO