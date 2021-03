BELLA FIGURA DI PALTA! TOMBINO RIPULITO, SI’ MA CON PHOTOSHOP: LA GAFFE CLAMOROSA DEL GRILLINO PAOLO FERRARA, GIA’ PRETORIANO DELLA LOMBARDI, OGGI PIU’ RAGGIANO DELLA RAGGI. È LUI CHE È RIUSCITO NELL’IMPRESA DI RAFFRONTARE IL QUINQUENNIO DI VIRGY ALLA CAPPELLA SISTINA E SOSTENERE CHE LA SINDACA ABBIA SISTEMATO PIÙ STRADE DEGLI ANTICHI ROMANI – DOPO LE BATTUTE E GLI SFOTTO’ IL PENTASTELLATO CORRE AI RIPARI E…

Fernando M. Magliaro per iltempo.it

tombino ripulito paolo ferrara

Prima un uso tanto disinvolto quanto naïf di photoshop per modificare su twitter un tombino otturato facendolo apparire come pulito, poi, dopo una mattina di prese in giro sulla rete, corsa ai ripari e cancellazione del tweet.

Paolo Ferrara, già capogruppo del Movimento 5Stelle in Campidoglio, passato dall’essere un lombardiano a più raggiano della Raggi, non è esattamente nuovo a figure non esattamente splendide sui social. È lui che è riuscito nell’impresa di raffrontare il quinquennio Raggi alla Cappella Sistina e sostenere che la Raggi abbia sistemato più strade degli antichi romani.

paolo ferrara

Stuzzicato da uno dei mille tweet con foto sui tombini coperti da asfalto mal fatto da uno degli account più seguiti a Roma, “Battaglia persa”, Ferrara lo ritocca, malamente, con photoshop per farlo sembrare pulito pulito.

Subito inizia un balletto di ironie e risate su questo scivolone fino a che Ferrara finisce per cancellare il tweet.