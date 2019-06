BENITO MA NON BENISSIMO – IN CALABRIA È TORNATO MUSSOLINI! IL DUCE COMPARE SUI MANIFESTI DELLA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO DI FORZA NUOVA SOPRA UNA CITAZIONE DI TOLKIEN: “LE RADICI PROFONDE NON GELANO MAI” – “ANPI” E “OSSERVATORIO SULLE NUOVE DESTRE” ALL’ATTACCO: “SE NON È APOLOGIA DI FASCISMO QUESTA, CI DOMANDIAMO QUANDO MAI LO SIA…”

Paolo Berizzi per www.repubblica.it

BENITO MUSSOLINI SUL MANIFESTO PER LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO DI FORZA NUOVA

Un manifesto con la foto di Benito Mussolini e la scritta “Le radici profonde non gelano mai” (citazione dello scrittore inglese J. R.R. Tolkien). È la campagna di Forza Nuova Calabria per il tesseramento regionale 2019. La prima, nella storia del partito neofascista guidato dall'ex terrorista nero Roberto Fiore, dove viene utilizzata in modo esplicito l'immagine del duce. L'effigie del dittatore è in bianco e nero: vestito elegante, cappotto, cravatta, bombetta in testa, sigaretta tra le labbra. A dare un senso alla locandina è una delle frasi celebri di Tolkien, adottato da anni come riferimento letterario dall'area "identitaria" e dell'estrema destra.

roberto fiore forza nuova san lorenzo

Le radici profonde, dunque. I dirigenti di Forza Nuova le esibiscono con orgoglio: e il volto di Mussolini diventa il veicolo di marketing scelto per raccogliere iscritti rivendicando le origini e l'appartenenza del partito fondato nel '97 da Roberto Fiore (rientrato in Italia dopo una lunga latitanza all'estero). La scelta di usare l'immagine del dittatore fascista provoca polemiche: "Se non è questa apologia di fascismo ci domandiamo quando mai lo sia", attaccano Osservatorio sulle nuove destre e Anpi.

corteo di forza nuova contro mimmo lucano alla sapienza di roma 2

Su Forza Nuova si sono già espresse due sentenze della Cassazione: una del 2010 e una del 2011. I giudici hanno sottolineato la natura "fascista" del partito. Che in effetti, per bocca del suo leader, ha sempre rivendicato di portare avanti gli ideali e la cultura del fascismo. Tra 2011 e 2016, Forza Nuova ha collezionato centinaia di denunciati (per reati vari, a partire dalla violazione delle leggi Scelba e Mancino) e decine di arrestati. Gli ultimi, Castellino e Nardulli, per l'aggressione ai danni di un cronista e di un fotografo dell'Espresso al cimitero del Verano a Roma.

forza nuova a san lorenzo1

Numerose sono state le azioni violente e intimidatorie portate avanti nei confronti della stampa, in particolare contro i cronisti di Repubblica. Lunedì sera, intervistato dalla trasmissione Prima dell'Alba (Rai3), Fiore ha ribadito che la guerra contro "Repubblica e il gruppo Espresso (oggi Gedi, ndr) continuerà. Il primo atto fu il blitz di una decina di militanti incappucciati, armati di fumogeni e striscioni, sotto la redazione del giornale nel 2017. Negli ultimi mesi numerosi politici e costituzionalisti si sono espressi nettamente chiedendo lo scioglimento di Forza Nuova e di CasaPound, quest'ultima sotto inchiesta a Bari per tentata ricostituzione del partito fascista. Ora, a riprova dell'identità e dea matrice fascista del partito di Fiore, c'è anche il manifesto con la foto di Mussolini.

corteo di forza nuova contro mimmo lucano alla sapienza di roma 15 corteo di forza nuova contro mimmo lucano alla sapienza di roma 1 corteo di forza nuova contro mimmo lucano alla sapienza di roma 11