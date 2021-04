27 apr 2021 19:27

BENZINA SUL COPRIFUOCO – LA CAMERA BOCCIA L’ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DA FRATELLI D’ITALIA SULL’ABOLIZIONE DEL COPRIFUOCO, MA LEGA E FORZA ITALIA NON HANNO PARTECIPATO AL VOTO. LA SOLUZIONE DI COMPROMESSO DELL’IMPEGNO A VALUTARE NEL MESE DI MAGGIO NON BASTA A SALVINI, CHE GIOCA AL RIALZO PER NON LASCIARE LA BANDIERA DI “APERTURISTA” ALLA “DUCETTA” DI FRATELLI D’ITALIA: "ABOLIRLO DEL TUTTO"