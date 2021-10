CONTRORDINE, COMPAGNI: CALENDA NON E’ PIU’ DI DESTRA – PER VINCERE AL BALLOTTAGGIO A ROMA ENRICO LETTA MANDA UN MESSAGGIO ALL’EX MINISTRO: "PARLEREMO CON LUI, NON VOGLIO FORZARE NESSUNO MA LE NOSTRE STRADE DOVRANNO CONVERGERE" (E ORA CHI GLIELO DICE A ORLANDO CHE HA DEFINITO CALENDA "IL CANDIDATO DELLA LEGA?")