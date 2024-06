BEPPE GRILLO PREPARA LA CONT-EXIT? – IL FONDATORE DEL MOVIMENTO 5 STELLE, ALLARMATO DOPO LA DEBACLE CON “PERCENTUALE LIDL” (9,99%) ALLE EUROPEE, HA INCONTRATO A ROMA VIRGINIA RAGGI. L'EX SINDACA DI ROMA È LA GRANDE NEMICA INTERNA DI PEPPINIELLO, FAUTRICE DI UN RITORNO ALLE ORIGINI DEL M5S, SPALLEGGIATA DA ALESSANDRO DI BATTISTA – L’IPOTESI DI DARE SPAZIO AI BIG DELLA VECCHIA GUARDIA, COME ROBERTO FICO…

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

Due sere fa la cena con il tesoriere Claudio Cominardi e un ex deputato espulso del M5S, Alessio Villarosa — il quale con Alessandro Di Battista lanciò Su la testa!, un tentativo di ricreare un po’ di movimento — ieri mattina l’incontro all’hotel Forum con Virginia Raggi, che nel Movimento è rimasta, ma ai margini. Dare un senso alla due giorni di Beppe Grillo a Roma, compreso il faccia a faccia con Giuseppe Conte, è l’enigma che attraversa i 5 Stelle nelle ultime ore.

[...] Per come tira il vento del consenso, si teme il clamoroso sorpasso di Alleanza verdi sinistra all’interno del fronte progressista. Basterebbe poco: 2 punti in meno il M5S, 2 punti in più i rossoverdi, simbolicamente sarebbe una mazzata.

Quando si è sparsa la notizia dell’appuntamento tra il fondatore e la ex sindaca di Roma un brivido è corso lungo la schiena dei fedelissimi contiani. Il comico briga per un cambio alla guida? Di sicuro per Raggi stravede e di sicuro lei, oggi consigliera comunale, rappresenta — e non da oggi — l’unica vera pubblica spina interna al “partito di Conte”, fautrice di un ritorno alle origini del M5S.

Tanto che Raggi si fa vedere più ai banchetti di Schierarsi, l’associazione fondata da Di Battista, l’ultimo di raccolta firme per il riconoscimento dello stato della Palestina,che a quelli del suo partito. Un’ipotesi che gira è quella di un allargamento della plancia di comando di un Movimento oggi cucito su misura attorno all’ex presidente del Consiglio.

Quindi più spazio e coinvolgimento per personaggi della vecchia guardia che hanno tuttora un loro seguito come Raggi e Roberto Fico, per esempio. «Beppe sta raccogliendo pareri sulla situazione», assicura una persona che lo conosce bene. Ma è altrettanto vero che, data l’imprevedibilità del personaggio, si teme un intervento pubblico a favore di un cambio alla guida.

Da tenere d’occhio c’è la decisione di domani della Cassazione sul caso piazza San Carlo e che riguarda Chiara Appendino. Dopodiché al di là del tema leadership rimane quello delle regole, cioè del limite al secondo mandato. Una faccenda che agita trasversalmente. [...]

