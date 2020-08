DON’T GO HUAWEI! – IL COPASIR INIZIA A MUOVERSI DOPO L’ULTIMATUM DI TRUMP, CHE IERI HA DETTO A ‘FOX NEWS’ CHE GLI USA NON CONDIVIDERANNO PIÙ INTELLIGENCE CON I PAESI CHE USERANNO LA TECNOLOGIA CINESE – IL PRESIDENTE DEL COMIVOLPI (LEGA) SPIEGA PERCHÉ IL TEMPO È SCADUTO: “ABBIAMO LANCIATO L’ALLARME IN TEMPI NON SOSPETTI” – BORGHI (PD): “SIAMO PRONTI A FARCI SCHEDARE TUTTI NEL MODELLO CINESE DI WE CHAT?”