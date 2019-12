19 dic 2019 16:34

DA BEPPE-VAFFA A BEPPE-SANTO - GRILLO SI LANCIA NEL FRITTO DI “SARDINE” E FA MEA CULPA PER L'ERA DEL "VAFFA": "ANCHE NOI IN PASSATO ABBIAMO UN PO' ESAGERATO. MA ORA NON LO FACCIAMO PIU'. E LE NOSTRE ESUBERANZE ERANO UN RAFFREDDORE RISPETTO ALLA PESTE CHE OSTEGGIA LE SARDINE" - "SONO UN MOVIMENTO IGIENICO-SANITARIO, NON SI FACCIANO METTERE IL CAPPELLO SOPRA DA NESSUNO..." -