20 ott 2022 12:41

BERLUSCONI DELIRA E TAJANI ABIURA - AL VERTICE DEL PPE A BRUXELLES, IL CIAMBELLANO DEL CAV SI COSPARGE IL CAPO DI CENERE: "SONO QUI PER CONFERMARE LA MIA POSIZIONE PERSONALE E LA POSIZIONE DEL LEADER DEL MIO PARTITO A FAVORE DELLA NATO E DELLE RELAZIONI TRANSATLANTICHE, IN FAVORE DELL'EUROPA E CONTRO L'INACCETTABILE INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA" - MA A GIORGIA MELONI NON BASTA: PER "RIABILITARLO", VUOLE CHE IL PPE DIA FIDUCIA MANIFESTA A TAJANI (CHE DOVRA' POI PASSARE SOTTO LA SCURE DI MATTARELLA)