BERLUSCONI INFORCA GLI STIVALONI E VA A VENEZIA: “IL MOSE DEVE ESSERE FATTO IMMEDIATAMENTE” - PER FORTUNA LA MAREA È SCESA, VISTO CHE IL BANANA SI È PORTATO ANCHE RENATO BRUNETTA! - IL TWEET DI FELTRI: “È ANDATO A VENEZIA CON L’ACQUA ALTA. IMPRUDENTE…”

Brunetta è andato a Venezia con l’acqua alta. Imprudente — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 14, 2019

Berlusconi a Venezia con l'acqua alle caviglie: "Il Mose deve essere messo in funzione"

silvio berlusconi a venezia con renato brunetta e luigi brugnaro

Venezia, Berlusconi: Mose deve essere fatto immediatamente

(LaPresse) - "E' uno scandalo che il Mose non sia ancora entrato in funzione. Sono venuto a sapere che c'era un prova il 4 novembre che non è stata fatta quindi si potrebbe già provare ad usarlo". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso della sua visita a Venezia. "All'inizio ha suscitato qualche perplessità ma ora manca veramente un nulla e bisogna farlo immediatamente - aggiunge - purtroppo su questo ha giocato l'atteggiamento del M5S, specie del ministro precedente (Danilo Toninelli, ndr) che era contrario di base a qualsiasi opera pubblica".

renato brunetta silvio berlusconi e luigi brugnaro a venezia

Venezia, Berlusconi: Mose immediatamente in fuzione, anche governo sia della partita

(LaPresse) - "Vogliamo significare che opposizione è schierata in favore di interventi immediati e definitivi, anche sul Mose. Il Mose deve essere immediatamente in funzione e credo che anche governo attuale sia della partita". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel corso di una visita a Venezia.

