BERLUSCONI ORMAI NON STA PIÙ IN PIEDI – IL CAV VOTA AL SENATO, MA SBAGLIA USCITA E MANCA L'URNA. QUANDO ESCE DAL CATAFALCO BARCOLLA E RISCHIA DI INCIAMPARE. SUBITO I COMMESSI LO HANNO PRESO, E LO HANNO RIACCOMPAGNATO AL SUO SCRANNO. LUI, RASSEGNATO, COMMENTA: "IO HO VOTATO, GLI ALTRI NON VOGLIONO FARLO" – IL "BANANA" E LA CASELLATI SONO STATI GLI UNICI SENATORI DI FORZA ITALIA AD AVER RISPOSTO ALLA CHIAMA. GLI ALTRI NON LO FANNO, IN PROTESTA PER IL VETO DELLA MELONI SU LICIA RONZULLI

BERLUSCONI RISPONDE A SECONDA CHIAMA, APPLAUSI FDI

silvio berlusconi barcolla e rischia di cadere dopo il voto in senato 4

(ANSA) - Silvio Berlusconi ha risposto alla seconda chiama nella votazione per la presidenza del Senato. Applausi dai banchi di FdI quando si è alzato per andare a votare.

Il leader di Fi, Silvio Berlusconi, è andato a votare per la presidenza del Senato accompagnato al catafalco dalla senatrice Santanchè. Ancora claudicante per la caduto, all'uscita dal "seggio" ha perso per qualche istante l'equilibrio. Subito dopo si è fermato in Aula per parlare con i suoi

BERLUSCONI VOTA MA SBAGLIA USCITA E MANCA L'URNA

silvio berlusconi barcolla e rischia di cadere dopo il voto in senato 2

Un voto più complicato del previsto per Silvio Berlusconi in Senato. Il Presidente di Forza Italia ha votato alla seconda chiama in corso a Palazzo Madama. Accompagnato verso il catafalco da Daniela Dantanchè, tra gli applausi dei senatori di Fi e Fdi, l'ex premier è entrato nella cabina. Santanchè è andata ad attenderlo all'uscita, sull'altro lato. Passato qualche secondo, probabilmente per scrivere il nome del presidente sulla scheda, Berlusconi è però uscito dalla parte sbagliata, ovvero dall'entrata, spiazzando anche Santanchè.

Un commesso parlamentare ha subito spiegato l'errore e ha indirizzato il leader azzurro di nuovo verso il catafalco. Berlusconi è entrato e uscito dalla parte giusta, ma una volta fuori ha avuto qualche difficoltà a individuare l'urna per depositare la scheda. Santanchè, che lo ha accolto a braccia aperte, gli ha mostrato dove depositare il voto. Infine, qualche passo verso i senatori di centrodestra con cui si è fermato a conversare.

SENATO:CAV E CASELLATI VOTANO,RESTO FI NON RISPONDE A CHIAMA

(ANSA) - Mentre è ancora in corso la chiama dei senatori per esprimere il voto sul presidente del Senato, per Forza Italia sotto il catafalco sono passati solo il leader, Silvio Berlusconi, e la presidente uscente, Elisabetta Casellati. Pur presenti numerosi in Aula, i senatori azzurri - quando si è alla lettera "R" nella votazione in ordine alfabetico - continuano a non rispondere alla chiama.

