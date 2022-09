BERLUSCONI E SALVINI AL GOVERNO? SI RISVEGLIA IL CREMLINO! “SIAMO PRONTI A DARE IL BENVENUTO A QUALSIASI FORZA POLITICA IN GRADO DI MOSTRARSI MAGGIORMENTE COSTRUTTIVA NEI RAPPORTI CON LA RUSSIA"

MATTEO SALVINI E PUTIN

(ANSA) - "Siamo pronti a dare il benvenuto a qualsiasi forza politica in grado di mostrarsi maggiormente costruttiva nei rapporti con la Russia": lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in riferimento al risultato delle elezioni in Italia, secondo quanto riferisce la Tass.