BERLUSCONI SHOW A TORINO – IL BANANA IN GRAN FORMA ARRIVA IN CITTÀ PER SOSTENERE IL CANDIDATO GOVERNATORE ALBERTO CIRIO: “È SEMPRE MERAVIGLIOSO VENIRE QUI. ORA NON HO PIÙ L’ETÀ, MA PER INCONTRARE LE BELLE RAGAZZE TORINO È L’IDEALE” – POI PER INGANNARE IL TEMPO RACCONTA UNA BARZELLETTA PICCANTE: “IL COORDINATORE ALLA MIA DESTRA IERI HA CHIESTO A UNA RAGAZZA QUANTI UOMINI AVESSE AVUTO E LEI…” – VIDEO

Da www.repubblica.it

Un piccolo bagno di folla ha accolto l'arrivo di Silvio Berlusconi a Torino. Il leader di Forza Italia è in città per sostenere Alberto Cirio, candidato del centrodestra alle prossime regionali. "E' sempre meraviglioso venire a Torino, la città dei portici. Ora non ho più l'età, ma per incontrare le belle ragazze Torino è la città ideale", scherza Berlusconi. Che poi pungola Confindustria: "Applaude il governo".

Da www.liberoquotidiano.it

Incorreggibile Silvio Berlusconi. Siamo a Torino, dove il leader di Forza Italia è arrivato per sostenere la candidatura di Alberto Cirio in vista delle elezioni regionali, per le quali si voterà contestualmente alle Europee. Incorreggibile perché? Presto detto, nemmeno in questa occasione il Cavaliere ha resistito alla pulsione di raccontare una barzelletta. Piuttosto piccante. "Ho chiesto a una ragazza come mai ha avuto così pochi uomini...". Ecco la barzelletta di Berlusconi.

