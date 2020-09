BERLUSCOVID: MENTRE ''IL GIORNALE'' SI LASCIA ANDARE CON IL TITOLONE ''SILVIO RISORGE'', BARBARA E MARINA SCONGELANO I RAPPORTI CHE NEGLI ULTIMI TEMPI ERANO STATI MOLTO TESI. CON UNA TELEFONATA E LA FINE DELLA CACCIA ALL'UNTORE. LA PAURA NELL'ENTOURAGE DEL BANANA ERA STATA TANTA, NELLE PRIME ORE DEI SINTOMI - A VILLA SAN MARTINO TUTTI TAMPONATI E TUTTO SANIFICATO, MA BERLUSCONI POTREBBE RESTARE ANCORA AL SAN RAFFAELE PERCHÉ…

Emilio Pucci per ''Il Messaggero''

La grande paura è passata. A cinque giorni dal ricovero per un principio di polmonite bilaterale il quadro clinico di Silvio Berlusconi, positivo dal 2 settembre al Covid, è in progressivo miglioramento, «in costante evoluzione favorevole». Tanto che l'ex premier in serata interviene al telefono ad un comizio elettorale ad Aosta e chiama i senatori azzurri riuniti a Palazzo Madama: «Sono in campo», assicura.

Poi aggiunge: «Lotto per uscire da questa malattia infernale». Ed ora familiari, amici e parlamentari tirano un sospiro di sollievo. Perché nelle prime 24 ore in ospedale la preoccupazione è stata massima. Il Cavaliere mercoledì notte, su insistenza del suo medico curante Zangrillo, era stato costretto ad andare in ospedale. In realtà non c'è stato alcuno scontro su quella decisione perché i più intimi dell'ex premier riferiscono che lo spavento è stato reale, nella mattinata di giovedì la situazione si era fatta molto complicata.

«Ma ora gioisce il numero due di FI, Tajani Berlusconi sta vincendo la sua battaglia. L'ho sentito, è determinato e mi riempie di consigli per la campagna elettorale». Il bollettino di ieri è chiaro: «Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti». Da qui l'ottimismo, anche se non è ancora deciso quando l'ex presidente del Consiglio a fine mese compirà 84 anni potrà tornare ad Arcore. Nella sua residenza di villa San Martino è tutto pronto. Ieri sono stati eseguiti i tamponi all'intero personale, è stata compiuta l'ennesima sanificazione.

Tuttavia il presidente azzurro potrebbe restare al San Raffaele ancora per diverso tempo. Perché lo staff preferisce tenerlo sotto controllo e la stessa primogenita Marina, in isolamento anche lei nella sua casa milanese, ha chiesto di evitare forzature. E' vero che Berlusconi scalpita, chi ha avuto modo di raggiungerlo sottolinea che sta lavorando sia alle sue aziende che sul partito. Al massimo però anche da indicazioni familiari potrà in prossimità delle Regionali inviare un messaggio, per galvanizzare la truppa forzista che si sente in qualche modo orfana del leader. «Torno presto. Serve un impegno di tutti perché sono elezioni importanti», è stata la rassicurazione del Cavaliere ai suoi. La positività dell'ex presidente del Consiglio ha frenato le manovre interne. Da una parte ci sono Renzi e Calenda, dall'altra Salvini e Meloni.

Entrambi i fronti sono attrattivi per quegli azzurri delusi che in questi mesi non si sono ritrovati con la linea impressa dal leader. Il rispetto per le condizioni di Berlusconi ha stoppato soprattutto operazioni centriste, considerato che in diversi in FI avevano manifestato l'intenzione di lasciare il partito dopo il voto del 20 settembre. Il fatto è che mentre Salvini potrebbe festeggiare per l'esito delle elezioni in Veneto e in Liguria (più complicata la Toscana) e Meloni vede la conquista di Marche e Puglia, per Caldoro in Campania la strada è in salita. Per questo tra 15 giorni sono in ballo gli equilibri del centrodestra. «Ma con il documento di unità firmato da tutti i big, sarà difficile che ci saranno fuoriuscite», sottolinea un dirigente di FI. «Nessuno abbandoni la barca», mette le mani avanti un altro.

UNITÀ

Al cluster familiare partito e figli hanno reagito mostrando compattezza. Anche negli ambienti azzurri è risaputo che i rapporti tra Marina e Barbara non sono stati dei migliori in passato. Ma tra le due anche nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata per gli auguri di pronta guarigione. Un ulteriore segnale che si è chiusa la «caccia all'untore». A Berlusconi sono arrivate ieri le telefonate di incoraggiamento di Matteo Salvini e di Matteo Renzi eil messaggio di auguri del ministro della salute Roberto Speranza (Pd).

