LETTA A SCOMPARSA - L’OSTINAZIONE SUL DDL ZAN, IL DISASTRO SULLA CANDIDATURA A ROMA, LE QUOTE ROSA MANCATE E LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PRO-ISRAELE, CHE HA FATTO STORCERE IL NASO ALLA SINISTRA DEM: FINORA ENRICHETTO È RIUSCITO NEL MIRACOLO DI SCONTENTARE TUTTI! – CHIAMATO DALLA FRANCIA DUE MESI FA A FUROR DI POPOLO, NON È RIUSCITO A IMBROCCARNE UNA. INFATTI I SONDAGGI NON LO PREMIANO E IN TANTI VEDONO NELLE PROSSIME AMMINISTRATIVE UN POSSIBILE DE PROFUNDIS…