30 dic 2022 15:25

BIBI, ONE MORE TIME – PER LA SESTA VOLTA, NETANYAHU HA GIURATO DA PREMIER DI ISRAELE: QUESTA VOLTA, PER LA SUA GIOIA, IL GOVERNO SARÀ DI SOLA DESTRA. OLTRE AL "SUO" LIKUD, CI SARANNO DUE PARTITI ULTRAORTODOSSI E TRE FAZIONI SUPER OLTRANZISTE CHE VOGLIONO FARE PIAZZA PULITA DI ARABI E GAY – IL PREMIER PER ORA NON DÀ RETTA ALLE POLEMICHE E METTE IN AGENDA I SUOI 4 OBIETTIVI: BLOCCARE L’IRAN, RIPRISTINARE LA SICUREZZA, AFFRONTARE IL PROBLEMA DEL COSTO DELLA VITA ED “ESPANDERE IL CERCHIO DELLA PACE” (CHISSÀ CHE VUOL DIRE…) - VIDEO