'SE BIDEN SI RITIRA È RISCHIO CAOS, SCONTRO A CONVENTION'

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - La campagna di Joe Biden ha ammonito in un memo trapelato sui media Usa sui rischi di caos e scontri nel partito democratico nel caso di un suo ritiro dopo la debacle del duello tv con il suo predecessore. "Se si ritirasse - si legge nell'appunto - ciò porterebbe a settimane di caos, di torte in faccia e ad un sacco di candidati che arrancano in una battaglia brutale sul palco della convention, tutto questo mentre Donald Trump avrebbe il tempo per parlare agli elettori americani incontestato".

Dagotraduzione dell’articolo di Anthony Salvanto, Fred Backus, Jennifer De Pinto per www.cbsnews.com

Mesi prima del primo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, gli elettori americani hanno ripetutamente espresso preoccupazioni sul declino cognitivo del presidente.

Oggi, questi dubbi sono aumentati, con quasi tre quarti dell’elettorato, inclusi molti elettori del partito democratico, che pensano che “Sleepy Joe” non sia adatto per un secondo mandato (Trump fa meglio, ma riesce comunque a convincere solo la metà dell’elettorato).

Quasi tre elettori del partito democratico su quattro pensano che Biden non dovrebbe candidarsi alla presidenza. La maggior parte ha espresso dubbi sia sulla sua campagna elettorale che sulla sua efficacia in carica, ma anche sulla sua età.

Tra i repubblicani è invece diffusa l’opinione che il tycoon abbia vinto il confronto in tv: ha presentato le sue idee in modo più chiaro, è apparso più “presidenziale” e ha ispirato maggiore fiducia, anche se molti pensano che non sia stato così sincero. Queste opinioni sono molto simili sia tra chi ha guardato il dibattito dal vivo sia tra chi ha solo guardato i momenti salienti.

Biden non ha convinto gli elettori che un secondo mandato migliorerebbe la loro situazione finanziaria: Trump è ancora considerato migliore in questo senso. Per loro, Biden non è nemmeno considerato migliore dell’ex presidente nel difendere la democrazia.

E ADESSO?

Dopo il dibattito, alcuni funzionari democratici pensano che Joe Biden dovrebbe farsi da parte e dare a un altro candidato la possibilità di tentare la corsa alle presidenziali. Questa idea trova risonanza con quasi la metà dei democratici della nazione.

Il dibattito ha portato la corsa presidenziale al centro delle menti degli elettori registrati. Ora il 59% degli elettori registrati afferma di pensare molto alla corsa presidenziale, rispetto al 48% di pochi giorni fa. L’interesse è aumentato sia tra i democratici che tra i repubblicani.

