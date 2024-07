4 lug 2024 10:42

BIDEN A UN BIVIO: DENTRO O FUORI? - DOMANI C'È LA REGISTRAZIONE DELL'INTERVISTA CON "ABC NEWS", POI BIDEN DOMENICA SARÀ A PHILADELPHIA PER UN COMIZIO - PER LA PROSSIMA SETTIMANA DOVREBBE ESSERE ORGANIZZATA UNA CONFERENZA STAMPA. SARANNO TAPPE DECISIVE, ASPETTANDO I NUOVI SONDAGGI, PER CAPIRE SE CONTINUARE O NO - BARACK OBAMA HA CONFESSATO AI VERTICI DEMOCRATICI CHE “SE LA CORSA DI BIDEN PRIMA ERA DIFFICILE, ORA LO È ANCORA DI PIÙ” - BIDEN HA PERSO TERRENO (DUE PUNTI PERCENTUALI) IN TUTTI GLI STATI IN BILICO E ORA È IN SVANTAGGIO ANCHE IN NEW MEXICO, NEW HAMPSHIRE E VIRGINIA…