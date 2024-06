BIDEN DOVEVA DARE UN CONTENTINO ALLA SINISTRA - LA LIBERAZIONE DI JULIAN ASSANGE È UN RAMOSCELLO D'ULIVO PER L’ALA PROGRESSISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO USA, INFURIATA CON “SLEEPY JOE” PER IL SOSTEGNO A ISRAELE – IL PRESIDENTE HA RISOLTO IL CASO ORA PER USARLO IN CAMPAGNA ELETTORALE, MA ANCHE PER NON AVERE GRANE CON L’AUSTRALIA (DI CUI ASSANGE È CITTADINO), FONDAMENTALE ALLEATO ANTI-CINESE – CHE DICE TRUMP, PRIMA GRANDE FAN DI ASSANGE, CHE CONTRIBUÌ A FARLO ELEGGERE CON LA CAMPAGNA CONTRO HILLARY, E POI LO FECE INCRIMINARE?

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per "la Repubblica"

julian assange dopo il patteggiamento a saipan, nelle isole marianne 6

Si era capito già ad aprile che il caso di Julian Assange si avviava verso la conclusione, quando il presidente Biden aveva dichiarato che stava «considerando» la richiesta del premier australiano Anthony Albanese di liberarlo. Questo perché aveva raggiunto la conclusione che gli conveniva sul piano interno e su quello internazionale.

Quindi l'accordo annunciato lunedì non ha sorpreso chi seguiva con attenzione la vicenda, anche se in alcuni ambienti del Partito repubblicano si sono alzate voci critiche, a partire da quella dell'ex vice presidente Mike Pence.

Assange è stato per anni una presenza ingombrante e scomoda nella politica americana. Durante la campagna presidenziale del 2016 Donald Trump lo invocava pubblicamente nei suoi comizi, chiedendogli di cercare e rivelare le email che Hillary Clinton aveva spedito con il suo account personale, e poi cancellato.

ASSANGE PUTIN TRUMP

«WikiLeaks, I love WikiLeaks», ripeteva spesso […] . E i collaboratori di Assange non lo avevano deluso, contribuendo alla diffusione di notizie molto dannose per la campagna di Hillary, che ormai sappiamo erano state rubate da hacker russi, nell'ambito di una campagna globale di disinformazione che non aveva risparmiato alcun Paese occidentale, Italia inclusa.

Il responsabile del furto si era presentato col nome di Guccifer 2.0, quando aveva fornito i files a WikiLeakes, ma in realtà si trattava dell'intelligence di Mosca […]. Eppure era stata proprio l'amministrazione Trump, nel 2019, che aveva incriminato Julian con 18 capi d'accusa, attraverso la corte federale dell'Eastern District of Virginia, usando l'Espionage Act.

julian assange dopo il patteggiamento a saipan, nelle isole marianne 5

L'accusa […] non riguardava le mail rubate a Hillary, ma la complicità costruita nel 2010 con l'ex soldato Chelsea Manning allo scopo di pubblicare documenti e video riservati sulla guerra in Iraq. Se condannato, avrebbe potuto ricevere una pena massima fino a 170 anni di prigione.

Le motivazioni della determinazione con cui Washington aveva perseguito Assange stavano nel fatto che le sue azioni avevano messo a rischio la vita di soldati e altro personale americano. Le mail di Hillary erano invece una questione separata, che però sollevava il significativo dubbio del suo rapporto con l'intelligence russa […]: aveva pubblicato i file ricevuti da Mosca nel nome della libertà di informazione […] oppure come agente del Cremlino impegnato a creare il caos negli Stati Uniti?

Le ragioni per cui Biden ha deciso di risolvere il caso prima delle elezioni di novembre sono molteplici […]. Sul piano internazionale, il destino di Assange stava complicando la relazione con un alleato chiave come l'Australia, fondamentale soprattutto per il contrasto della Cina, in particolare dopo l'intesa Aukus per lo sviluppo congiunto dei sottomarini nucleari necessari a pattugliare l'Oceano Pacifico.

anthony albanese joe biden

Poi c'era il rischio di perdere la causa per l'estradizione, creando tensioni con Londra. Sul piano interno l'ala più progressista della coalizione che nel 2020 aveva eletto Biden, già sul piede di guerra per la linea scelta a Gaza, non era mai stata solidamente nel campo di chi voleva portare l'australiano in prigione, mentre il patteggiamento afferma comunque la sua colpevolezza.

In più i dubbi sul Primo emendamento, le garanzie processuali da offrire ad un cittadino straniero e gli anni già passati in detenzione, complicavano il caso, proprio mentre il presidente cerca di fare del rispetto della legalità uno dei temi su cui attaccare il suo avversario […]. Del resto Trump non avrà vita facile ad aggredire Biden su questo punto, viste le dichiarazioni d'amore per Assange fatte in passato. […]

