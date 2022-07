BIDEN HA UNA NUOVA GRANA: IL TEXAS! – IL GOVERNATORE DELLO STATO DEL SUD, GREG ABBOTT, HA ORDINATO ALLA GUARDIA NAZIONALE E ALLA POLIZIA STATALE DI CATTURARE E RIPORTARE INDIETRO I MIGRANTI CHE ARRIVANO ILLEGALMENTE DAL MESSICO – FORMALMENTE, LA COMPETENZA SULL’IMMIGRAZIONE È IN CAPO ALLO STATO FEDERALE: POTREBBE ESSERCI UN CONFLITTO DI AUTORITÀ…

il governatore del texas greg abbott con le armi

(ANSA) - Greg Abbott sfida l'amministrazione Biden: il governatore repubblicano del Texas, riportano i media Usa, ha ordinato alla Guardia Nazionale e alla polizia statale di catturare i migranti che attraversano illegalmente il confine col Messico e di riportarli indietro dove sono entrati.

La mossa, sollecitata dal fronte piu' conservatore del suo partito, potrebbe mettere il Lone Star State in conflitto con le autorita' federali, che hanno la competenza sull'immigrazione. In maggio gli agenti governativi hanno registrato 240 mila passaggi di frontiera, in gran parte in Texas.

joe biden 2 GREG ABBOTT il governatore del texas greg abbott con le armi centro migranti in texas 1 joe biden 1 joe biden conferenza stampa vertice nato madrid 4 il governatore del texas greg abbott con le armi