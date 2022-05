1 mag 2022 08:17

BIDEN E JOHNSON HANNO IL MISSILE ERETTO - STATI UNITI E GRAN BRETAGNA HANNO DISCUSSO DI COME "RAFFORZARE LA COOPERAZIONE" PER RIDURRE LE CHANCE DI UNA GUERRA CON LA CINA PER TAIWAN - MA VISTO CHE WASHINGTON NON VUOLE FARSI TROVARE IMPREPARATA, SONO STATI ESPLORATI PIANI DI EMERGENZA PER UN EVENTUALE CONFLITTO...