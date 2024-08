BIDEN È RINCOGLIONITO MA TRUMP È LUNATICO: NEL 2020, DA PRESIDENTE, LODÒ TIM WALZ, IL GOVERNATORE DEL MINNESOTA SCELTO DA KAMALA HARRIS COME VICE, PER COME AVEVA GESTITO LE PROTESTE DI BLACK LIVES MATTER. ORA LO ATTACCA ACCUSANDOLO DI ESSERE UN “RADICALE DI SINISTRA” – IL TYCOON HA SEMPRE NEGATO DI CONOSCERE L’IDEATORE DELL’AGENDA CONSERVATRICE PROJECT 2025”, MA NEL 2022 VOLÒ INSIEME A LUI – IL TYCOON SI LAMENTA CON IL SUO STAFF: È FRUSTRATO E ARRABBIATO PER L’AVANZATA DI KAMALA HARRIS

'TRUMP FRUSTRATO E ARRABBIATO PER L'AVANZATA DI KAMALA HARRIS'

(ANSA) - Donald Trump è sempre più frustrato e arrabbiato di fronte all'avanzata dei democratici e alla copertura mediatica riservata a Kamala Harris. L'ex presidente, riporta il Washington Post, si lamenta incessantemente con i suoi amici e collaboratori. "E' ingiusto che l'abbia battuto e che ora debba battere anche" Kamala Harris, ripete l'ex presidente riferendosi a Joe Biden. La campagna di Trump resta comunque convinta che l'ex presidente a novembre vincerà.

'NEL 2022 TRUMP VOLÒ CON LA MENTE DEL CONTROVERSO PROJECT 2025'

(ANSA) - Donald Trump ha ripetutamente negato di essere a conoscenza di 'Project 2025' o delle persone che hanno ideato questa controversa agenda politica conservatrice accusata di voler snaturare la democrazia americana.

"Non ho idea di chi ne sia responsabile", ha scritto in un post sui social media a luglio, prendendo le distanza dalla piattaforma e dai suoi autori, molti dei quali suoi ex consiglieri o ministri. Ma nell'aprile 2022, rivela il Washington Post, Trump ha condiviso un volo privato di 45 minuti con il presidente della Heritage Foundation Kevin Roberts, secondo persone a conoscenza del viaggio, dati di tracciamento dell'aereo e una fotografia scattata a bordo dell'aereo, che non era stata precedentemente pubblicata. Hanno volato insieme a una conferenza della Heritage dove Trump ha tenuto un discorso programmatico che accennava alle imminenti proposte politiche del think tank.

"Getteranno le basi e dettaglieranno i piani esattamente per cosa farà il nostro movimento", disse Trump nel discorso. Separatamente, Roberts riferì al Wp in un'intervista ad aprile di quell'anno di aver precedentemente discusso del Progetto 2025 con Trump come avevano offerto di fare a tutti i candidati alla presidenza.

"Personalmente ho parlato con Trump del Progetto 2025", disse nell'intervista, "perché il mio ruolo nel progetto è stato quello di assicurarmi che tutti i candidati che hanno risposto alla nostra offerta di un briefing sul Progetto 2025 ne ricevano uno da me". La portavoce della campagna di Trump, Karoline Leavitt, ha detto che Roberts non ha mai informato Trump.

Una portavoce di Heritage ha rifiutato di elaborare sugli incontri privati. Il volo, il discorso di Trump e l'intervista di Roberts sono in contrasto con i recenti sforzi dell'ex presidente di prendere le distanze dal Progetto 2025, una volta che i Democratici hanno trasformato alcune delle sue proposte più controverse in un frequente attacco alla campagna del tycoon.

TRUMP, AL DIBATTITO SMASCHERERÒ KAMALA, CON LEI SARÀ PIÙ FACILE

(ANSA) - "Smaschererò Kamala durante il dibattito nello stesso modo in cui ho smascherato il corrotto Joe, Hillary e tutti gli altri durante i dibattiti. Solo che penso che con Kamala sarà più facile!": lo scrive su Truth Donald Trump, che ieri ha preannunciato un dibattito con la sua rivale promettendo che presto ci saranno i dettagli.

TRUMP EVOCA SPETTRO DEPRESSIONE 1929 E TERZA GUERRA MONDIALE

(ANSA) - "Questa elezione riguarda l'economia, l'inflazione, le frontiere aperte (immigrazione illegale), il rispetto per la nostra nazione, la prevenzione della terza guerra mondiale e di una depressione come quella del 1929!": lo scrive Donald Trump su Truth.

TRUMP LODÒ WALZ PER GESTIONE DELLE PROTESTE DEL 2020 PER FLOYD

(ANSA) - Spunta una registrazione audio in cui Donald Trump elogia la risposta di Tim Walz,come governatore del Minnesota, alle proteste del 2020 per l'uccisione di George Floyd, minando la linea di attacco repubblicana contro il neo vice di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca.

Trump, che voleva che le autorità statali prendessero misure severe per affrontare i disordini civili scoppiati in tutto il paese in risposta all'uccisione di George Floyd da parte della polizia a Minneapolis, aveva detto ai governatori in una conference call che Walz aveva risposto bene.

"So che il governatore Walz è al telefono e abbiamo parlato, e sono pienamente d'accordo con il modo in cui ha gestito la situazione negli ultimi due giorni", afferma l'allora presidente nella registrazione di una chiamata del primo giugno 2020 ottenuta da Abc News. "Sono stato molto contento degli ultimi due giorni, Tim", prosegue Trump. "Hai chiamato un grande numero (di membri della guardia nazionale, ndr) e li hanno messi ko così velocemente che sembravano birilli", aggiunge. JD Vance, il vice di Trump, aveva detto martedì durante un comizio che Walz "ha permesso ai rivoltosi di bruciare le strade di Minneapolis" e la deputata Marjorie Taylor Greene aveva affermato in un post su X che Walz "non ha fatto nulla mentre Minneapolis bruciava".