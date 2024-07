BIDEN E OBAMA SONO AI FERRI CORTI – L’EX PRESIDENTE SPERA CHE “SLEEPY JOE” SI RITIRI, E IL VEGLIARDO COMMANDER IN CHIEF MANDA UN “PIZZINO” VELENOSO IN DIRETTA TV: “NON SENTO BARACK DA UN PAIO DI SETTIMANE”. POI LA NUOVA GAFFE SENILE: “FORSE L’HO SENTITO DOPO IL DIBATTITO, MA CREDO DI NO” – “LUI E MICHELLE MI STANNO AIUTANDO, MA DEVO OCCUPARMI IO DELLA MIA RIELEZIONE” - VIDEO

In un'intervista alla televisione Nbc, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto ad alcune domande sul sostegno ricevuto dal predecessore Barack Obama nella campagna per la rielezione. "Lui e Michelle [sua moglie, ndr] mi stanno aiutando, ma devo occuparmene io", ha detto Biden, prima di aggiungere che non sente Obama "da un paio di settimane".

Quando l'intervistatore Lester Holt gli ha chiesto se i due si fossero sentiti dopo il dibattito con Trump del 27 giugno, andato malissimo per l'attuale presidente, Biden non ha dato una risposta definitiva: "Forse sì, ma credo di no". Nei giorni prima del fallito attentato a Trump, sui mezzi di informazione statunitensi erano circolate ricostruzioni secondo cui Barack Obama sarebbe tra gli animatori - dietro le quinte - della campagna mediatica democratica per indurre Biden a rinunciare alla ricandidatura.

