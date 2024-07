Traduzione di un estratto dell’articolo di Eugene Daniels per “Politico – Magazine”

JOE BIDEN

Potrebbe sorprendere molti democratici sapere che il Presidente Joe Biden potrebbe essere espulso dai delegati alla convention di agosto. Anzi, potrebbe addirittura ritirarsi dopo la convention e il partito potrebbe sostituirlo. Questi scenari possono sembrare remoti. Ma il Partito Democratico dispone di procedure per affrontarli. E forse nessuno le conosce meglio di Elaine Kamarck.

Membro di lunga data del comitato per le regole del DNC e studiosa del think tank centrista Brookings Institution, la Kamarck è stata direttore della selezione dei delegati di Walter Mondale, consulente senior della campagna di Al Gore nel 2000 e membro dello staff di Bill Clinton alla Casa Bianca. È anche stata 10 volte delegata del DNC e ha letteralmente scritto il libro su come funzionano le primarie e le convention.

Elaine Kamarck.

In un'intervista rilasciata al podcast Playbook Deep Dive, la Kamarck ha spiegato come i Democratici potrebbero sostituire Biden alla convention, se lo volessero, e perché non è particolarmente preoccupata di come si svolgerebbe.

"La ragione per cui la gente si strappa i capelli è che non si rende conto che la nomina di un candidato alla presidenza è in ultima analisi un affare di partito", ha detto la Kamarck. E il partito decide. […]

Ci dica come sarebbe una convention democratica contestata. Ci sarebbe solo gente nei retrobottega di Chicago che sceglie il candidato?

rinco meme by emiliano carli il giornalone la stampa

[…] per avere una convention contestata, è necessario che più di un candidato contesti la convention. Quindi se, per esempio, il Presidente Biden decidesse di non candidarsi e se due o più persone decidessero di voler essere il candidato democratico, si impegnerebbero in quelle che il deputato Clyburn ha definito "mini-primarie".

Visiterebbero gli Stati e le delegazioni statali. Presterebbero molta attenzione alle delegazioni dei grandi Stati come California, New York e Texas. Probabilmente si impegnerebbero in un dibattito.

Se ci fosse una sola persona e Joe Biden uscisse e dicesse: "Appoggio la mia vicepresidente, Kamala Harris" e nessuno la sfidasse - beh, allora non avremmo una convention contestata.

kamala harris joe biden

Se foste nella campagna di Biden e il vostro obiettivo fosse una transizione morbida verso qualcun altro, gli direste di ritirarsi prima della convention e dare al partito il tempo di coalizzarsi intorno a un nuovo candidato, o aspetterete che tutti siano a Chicago evitando le "mini-primarie"?

Penso che se fosse intenzionato a uscire, dovrebbe farlo il prima possibile prima della convention, in modo che il partito possa scegliere chi vuole candidarsi. E a questo punto non credo che ci siano molte persone che vogliano candidarsi.

UNA PALLOTTOLA SCULATA - MEME BY EMILIANO CARLI

[…] dovrebbe farlo presto e lasciare che il partito si riunisca intorno al Vicepresidente Harris o forse a qualcun altro, e farlo in tempo per avere una buona convention.

Ricordate che la pianificazione della convention è in corso. Stanno scrivendo una piattaforma, stanno già scegliendo gli oratori. Le divisioni all'interno del Partito Democratico sulla politica non sono terribilmente profonde, soprattutto perché il partito è molto unito nella sconfitta di Trump. Quindi non è che ci sia una grande battaglia ideologica in corso. Dovrebbe essere abbastanza facile per il partito riunirsi se Biden decide di non volersi ricandidare.

In che misura i delegati devono ascoltare il suo endorsement, se ne fa uno? Ad esempio, se dovesse ritirarsi e appoggiare la vicepresidente Kamala Harris, i delegati devono ascoltarlo o possono fare quello che vogliono? Ha bisogno di liberarli?

DISCORSO ALLA NAZIONE DI JOE BIDEN DOPO L ATTENTATO A DONALD TRUMP

Non deve […] . Nel momento in cui non è candidato, sono ufficialmente disimpegnati. Ma il fatto è che tutti questi delegati sono stati scelti come delegati perché sono entusiasti e fedeli sostenitori di Biden. Quindi è ovvio che ascolteranno le parole di Joe Biden. Prenderanno molto sul serio l'appoggio di Joe Biden al suo vicepresidente o a chiunque altro.

Supponiamo che Biden non appoggi Harris. Come cambia il processo […]?

[…] Se le persone fossero molto interessate a candidarsi, inizierebbero a chiamare i delegati. Andrebbero alle riunioni delle delegazioni. Non è un grande mistero. È solo che l'obiettivo della loro campagna […] sarebbe l'obiettivo di questi oltre 4.000 delegati alla convention.

E se Biden si ritirasse dopo la convention? C'è un sistema di sicurezza per questo?

C'è una procedura per questo.

Mi piace che lei sia così calmo quando i democratici con cui parlo a Washington si strappano i capelli.

MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP

La ragione per cui la gente si strappa i capelli è che non si rende conto che la nomina di un candidato alla presidenza è in definitiva un affare di partito. Non è governata dal governo. La Costituzione non parla di partiti. […] Se Biden decidesse di ritirarsi dopo la convention, il presidente del Partito Democratico convocherebbe il Comitato Nazionale Democratico.

Gli oltre 400 membri del DNC si riunirebbero a Washington o a Chicago o da qualche parte, e voterebbero per un nuovo candidato. Ci sarebbero molte discussioni politiche a riguardo? Probabilmente sì. O forse direbbero semplicemente: "È più facile e più sicuro nominare il vicepresidente". Il DNC, tuttavia, ha l'autorità legale per farlo.

joe biden con kamala harris festa del 4 luglio

Dal punto di vista politico, questo è utile a Kamala Harris: non sarebbe opportuno “saltare” sopra la prima donna nera che è stata vicepresidente.

Oh, sì. Non sarebbe bello. E tornando alla nostra conversazione precedente, questo è il motivo per cui penso che non ci sarà una convention contestata.

In altre parole, credo che molte persone che hanno in mente una futura corsa alle presidenziali probabilmente non vorranno affrontare la prima vicepresidente donna e afroamericana. Penso che questo entrerà nei calcoli di Gretchen Whitmer o di tutte le altre persone - tutte valide - che sono state menzionate.

Sembra […] che il Presidente non abbia alcuna possibilità di vincere a novembre o che sia troppo vecchio […]? È una questione così aperta che potrebbe esserci una rivolta di persone che dicono: "Lo amo, ma non posso in coscienza dire che dovrebbe rimanere la persona in lizza". Sembra una possibilità, no?

È sicuramente una possibilità. Ora stiamo operando un po' alla cieca perché non c'è stato abbastanza tempo per sondare i delegati, giusto? Non sappiamo cosa pensino i delegati. La mia ipotesi è che stiano facendo esattamente quello che stanno facendo molti democratici. Stanno cercando di capire: "Quanto è grave la situazione e cosa devo fare?". E abbiamo un mese di tempo per capirlo.

meme su joe biden

[...] Se i repubblicani e i democratici tornassero ad avere convention aperte e contestate, lasciando che siano gli addetti ai lavori a scegliere il candidato, quale sarebbe l'eredità?

Ci sarebbero aspetti positivi e negativi. Uno degli aspetti positivi sarebbe che si darebbe potere a persone che conoscono effettivamente i candidati e sanno cosa serve per governare […]. Si avrebbe una revisione tra pari nel processo di nomina. E questo probabilmente aiuterebbe a prevenire candidati come Donald Trump, che certamente quando è stato eletto per primo non aveva davvero idea di quale fosse il lavoro. […]

attentato a donald trump butler, pennsylvania

Allora la domanda da porsi è chi decide chi entra in quella stanza. È chiaro che nel 1968 erano soprattutto gli uomini bianchi. Oggi, invece, basta guardare la leadership del nostro partito: È fortemente afroamericana, ed è equamente divisa tra uomini e donne. Quindi penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Ma è sempre una questione di "chi c'è nella stanza? Come si entra nella stanza? Le persone sono tagliate fuori dalla stanza?". Quindi anche su questo ci sono scontri. Potrebbe sembrare antidemocratico. Potrebbe essere effettivamente antidemocratico. […]

MEME SULLO SPARO ALL ORECCHIO DI DONALD TRUMP panico dopo l attentato a donald trump a butler, pennsylvania meme sull attentato a donald trump AMERICAN POLYGONS - MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP BY VUKIC meme sull attentato a donald trump 1 MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP donald trump dopo l attentato butler, pennsylvania

joe biden con kamala harris festa del 4 luglio