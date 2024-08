BIDEN È RIMBAMBITO, MA ANCHE TRUMP NON STA IN FORMA SMAGLIANTE – NELL’INTERVISTA CON ELON MUSK IL TYCOON SEMBRAVA BIASCICARE LE PAROLE E LA SUA VOCE PRODUCEVA STRANI RUMORI. SUI SOCIAL SI SONO ACCORTI CHE QUALCOSA NON ANDAVA: “SEMBRA SI SIA TOLTO LA DENTIERA, BIASCICA LE PAROLE, COME SE AVESSE DEL COTONE INFILATO IN BOCCA” – “NON ERA LUI CHE PARLAVA, IN UN COMIZIO UNA VOLTA HA CHIESTO IL LICENZIAMENTO DEI TECNICI AUDIO PER IL CATTIVO AUDIO. OCCHI E ORECCHIE APERTI…” - VIDEO

Abigail O'Leary per https://www.themirror.com/

L'intervista rilasciata da Donald Trump a Elon Musk, su X, ha suscitato preoccupazione perché il candidato del GOP è sembrato "biascicare" le parole. Secondo quanto riferito, Trump ha scelto di chiacchierare con il suo sostenitore Musk come modo per raggiungere direttamente milioni di elettori potenziali, pochi giorni dopo aver parlato alla folla in uno Stato saldamente repubblicano, il Montana. Tuttavia, molti sono stati distratti dal fatto che il 78enne Trump sembrava parlare in modo strano.

Molti si sono rivolti a X per condividere la loro confusione, con Trevor Garrett che ha scritto: "Donald Trump ha una nuova balbuzie, oppure biascica le parole. Come se avesse del cotone infilato in bocca". Giovanni Milana ha aggiunto: "Donald Trump ha la blesità? Non l'avevo mai notato prima. Perché lo sento ora?".

Altri hanno ipotizzato che la voce di Trump suoni come se si fosse tolto una dentiera, e uno ha aggiunto: "Quella blesità. È familiare. Quel particolare borbottio è tipico di chi non ha la dentiera. Donald Trump ha la dentiera?". Un altro ha aggiunto: "Sto ricevendo un sacco di messaggi e messaggi su Donald Trump che ha un linguaggio gravemente biascicato ".

Un utente si è spinto a ipotizzare che non fosse Donald Trump a parlare, aggiungendo: "Non mi interessa chi sei. Non è Donald Trump che parla. Trump non parla in quel modo. E ricordo che in uno dei comizi ha chiesto il licenziamento del tecnico audio a causa del cattivo microfono e dell'audio. Occhi e orecchie ben aperti".

[…] L'ex presidente ha riattivato il suo account Twitter, mentre Musk ha ricevuto un avvertimento dall'UE di non "amplificare contenuti dannosi" in vista del loro atteso colloquio. Da quando ha preso il controllo di quello che una volta era conosciuto come Twitter, Musk è stato abbastanza aperto sulle sue opinioni conservatrici e sul suo sostegno pubblico a Trump, a differenza dei proprietari di piattaforme simili.

Elon Musk sta facendo scalpore nella Silicon Valley sostenendo apertamente Donald Trump, in controtendenza rispetto ai leader tecnologici che di solito evitano di appoggiare apertamente Trump. Molti sono rimasti sorpresi quando Musk ha riaccolto Trump sull'influente palcoscenico dei social media dopo il suo divieto, suggerendo uno spostamento a destra. Elon Musk, che si contrappone al cauto CEO di Meta Mark Zuckerberg, non si fa scrupoli a dichiarare le sue posizioni politiche.

Prima della loro attesa conversazione, Trump ha rilanciato il suo impegno su X, la piattaforma di social media che aveva abbandonato per un anno. Il ritorno precede un atteso intenso scambio con il candido miliardario Elon Musk.

