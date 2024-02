BIDEN È RIMBAMBITO MA I DEMOCRATICI NON HANNO ALTERNATIVA – MENTRE “SLEEPY JOE” APPARE IMBAMBOLATO IN MONDOVISIONE CON IL RE GIORDANO ABDULLAH, “POLITICO”, LA BIBBIA DELL’ELITE DI WASHINGTON, SI RASSEGNA E SPIEGA PERCHÉ SARÀ LUI IL CANDIDATO ALLA CASA BIANCA : “I DEMOCRATICI HANNO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI CONTRO LA RICANDIDATURA DI BIDEN A QUASI 82 ANNI, NON L'HANNO FATTO E NON C'È NESSUN ‘LORO’ ORA PRONTO A INTERVENIRE” – LA DISASTROSA VICE, KAMALA HARRIS, SCALPITA, MA “SLEEPY JOE” È CONVINTO: SOLO LUI PUÒ BATTERE TRUMP…

DAGONEWS

Ogni giorno, una pena per il povero Joe Biden. Il presidente, 81enne, ha dato nuovamente adito ai dubbi dei suoi oppositori, che si chiedono se sia in grado di governare, vista l’età e l’evidente rimbambimento.

Ieri, durante l’incontro con il re giordano Abdullah, alla Casa Bianca, Biden si è aggirato sul podio “come un cucciolo smarrito”, come hanno notato i perfidi commentatori di internet.

Dopo aver fatto le sue osservazioni, Biden ha detto al re: "Sua maestà, a lei la parola". Il “disaster-in-chief” è rimasto in piedi alla sinistra del re, con lo sguardo fisso sul pavimento, apparentemente in cerca di un segnale. Pochi secondi dopo, Biden si sposta dall'altra parte del re, sempre alla ricerca di un segno da parte di qualcuno. Poi torna alla sua prima scelta, davanti alla bandiera della Giordania. Ho cambiato lato", ha commentato sorridendo al re.

joe biden donald trump amiconi secondo l'intelligenza artificiale

ABITUATEVI: BIDEN NON ANDRÀ DA NESSUNA PARTE

Traduzione dell’articolo di Jonathan Martin per www.politico.com

Il ritornello repubblicano recita più o meno così: i democratici sanno che Joe Biden non può vincere a novembre e loro - è sempre "loro" - lo sostituiranno in cima alla lista. Chiunque si occupi di politica l'ha sentito dire, e queste previsioni hanno raggiunto un crescendo dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale su Biden.

Domenica persino Nikki Haley, apparentemente il candidato del “Team Normal” del GOP per la presidenza, ha fatto la sua puntata: "Scommetto che tra 30 giorni non credo che Joe Biden sarà il candidato", ha detto Haley ai suoi sostenitori.

joe biden con re abdullah di giordania

Lei e altri repubblicani stanno per fare una brutta figura. Nello spirito di aiutare il GOP a capire le loro controparti democratiche, e per evitare altre scommesse sbagliate, ho messo insieme un'introduzione per i repubblicani sul perché Biden sarà ancora una volta il portabandiera del suo partito. Ho anche cercato di capire perché uno dei due principali partiti del Paese continua a illudersi, anche se Biden si candida e i Democratici lo sostengono.

Innanzitutto, due avvertenze. In gergo giornalistico, questo si chiama paragrafo "per essere sicuri". Forse lo conoscete con altre tre parole: pararsi il culo. Ci sono due ragioni ovvie che potrebbero impedire una ricandidatura di Biden: o un cambiamento repentino di idea o un problema di salute. Solo un potere superiore può parlare di quest'ultima eventualità, ma Biden, la sua famiglia e la sua cerchia ristretta sono stati chiari riguardo ai piani del presidente di candidarsi.

JOE BIDEN CON I RAGGI LASER

In parole povere: I Democratici hanno avuto la possibilità di esprimersi contro la ricandidatura di Biden a quasi 82 anni, non l'hanno fatto e non c'è nessun "loro" ora pronto a intervenire.

La risposta breve al motivo per cui Biden è quasi certo di essere di nuovo il candidato democratico è Donald Trump. L'ex presidente controlla efficacemente entrambi i partiti.

Trump è il miglior raccoglitore di fondi, organizzatore, mobilitatore e, soprattutto, forza di unità dei Democratici. È il collante che lega una coalizione che va dal DSA (Democratic Socialists of America, i socialisti, ndR) ai repubblicani di Bush, che stanno per superare il decennio in cui hanno votato per il candidato del loro (vecchio) partito.

Questa centralità di Trump - e la determinazione dei Democratici a bloccarne il ritorno - è ciò che isola Biden all'interno del suo stesso partito. Il proverbiale fossato attorno alla Casa Bianca di Biden è popolato da alligatori di gran classe, targati Trump. Nessun democratico di rilievo osa mettere in discussione il Presidente, perché rischia di indebolirlo e di aiutare Trump.

So cosa staranno dicendo alcuni di voi. Se i Democratici sono così decisi a fermare Trump, perché restano con un presidente in carica che è profondamente impopolare, riceve scarso credito per la rinascita dell'economia e affronta domande esistenziali da parte degli elettori sulla sua idoneità per un secondo mandato?

Tanto per cominciare, è troppo tardi per cambiare.

L'anno scorso, esattamente in questo periodo, più democratici eletti dicevano in privato che speravano che Biden si facesse da parte. Pochi volevano dirlo ad alta voce per paura di favorire Trump e, cosa ancora più delicata, di sentirsi rivolgere l'inevitabile domanda successiva: Allora, sei per il vicepresidente Kamala Harris?

Invece, la maggior parte dei leader democratici è rimasta in silenzio, sperando che i numeri di Biden migliorassero o che lui, senza essere spinto, decidesse di sua iniziativa di non ricandidarsi. (Uno dei pochi legislatori che all'epoca si espresse in merito? Dean Phillips, del Minnesota, la cui frustrazione nei confronti degli altri per non aver parlato, tanto meno per aver sfidato Biden, lo ha portato a una sua donchisciottesca candidatura alle primarie).

L'evento più importante delle elezioni di metà mandato del 2022 che ha avuto un impatto sul ciclo del 2024 non è stata la rielezione schiacciante del governatore della Florida. È stata la mancata comparsa di un'ondata rossa e la grazia che i successi dei Democratici alle midterm hanno fatto guadagnare a Biden da parte di membri del partito che, se fossero stati ripudiati dagli elettori, si sarebbero espressi pubblicamente su di lui. Se Biden perderà contro Trump in autunno, sarà in parte perché i Democratici sono stati cullati nella sicurezza, o nella negazione, da un elettorato che favorisce la loro coalizione più nelle elezioni di metà mandato che in quelle presidenziali.

La presa di Biden sulla nomination è anche personale. Come ha scoperto Phillips, il presidente non ha una responsabilità orientata al problema come LBJ con il Vietnam o debolezze più personali con il suo partito come Jimmy Carter.

Consideriamo la figura più potente della sinistra, il senatore Bernie Sanders. Ha un rapporto caloroso con Biden. Non solo non c'è astio nei confronti del presidente, ma la maggior parte delle élite democratiche lo apprezza. Chiama i genitori dei giovani democratici quando sono con lui e telefona in privato per dare loro lustro dopo le loro apparizioni in TV. Non bisogna sottovalutare quanto questo significhi per i politici.

È un uomo personalmente rispettabile, senza grandi scandali alla Casa Bianca. Il suo principale ostacolo è l'età, che potrebbe segnare il suo destino e annullare l'eredità di aver spodestato Trump. Tuttavia, se Biden non è disposto ad accettare questo problema e a dimettersi, quale sarà l'azione forzata con cui verrà sostituito?

È qui che i repubblicani ricorrono spesso alla linea del "loro". A cui rispondo: se nessun governatore o senatore democratico è disposto a mettere pubblicamente in discussione l'opportunità di candidare Biden, come potrebbe sentirsi sotto pressione per cambiare idea? E anche se parlassero, si troverebbero comunque di fronte al poco piacevole dilemma di scegliere se abbracciare o respingere Harris.

Oh, pensi che sarà "il DNC" (il Democratic National Committee)? Non sono attori indipendenti. Il quartier generale è un braccio della Casa Bianca di Biden e i leader statali sono lealisti del partito che hanno salutato felicemente Biden quando il presidente li ha costretti a sconvolgere il decennale calendario delle primarie per proteggerlo da una sfida primaria.

È un presidente in carica che gode di un ampio sostegno da parte degli elettori del suo stesso partito e la scadenza per candidarsi nella maggior parte delle primarie statali è passata.

Non c'è nessuna delegazione di legislatori - come Hugh Scott e Barry Goldwater con Richard Nixon durante il Watergate - che andrà alla Casa Bianca a dire a Biden di aprire la convention. Se anche solo prendessero in considerazione un intervento del genere e la notizia trapelasse, verrebbero massacrati dagli altri Democratici, violando l'omertà del partito e favorendo Trump.

Parlando degli anni '70, la politica è cambiata rispetto al XX secolo. Le convention contestate o il rifiuto dei vicepresidenti, un tempo così comuni nella politica americana, sono datati come i cinegiornali. Nell'era della partigianeria negativa, della politica profondamente polarizzata e degli eventi ben coreografati, i legislatori non osano fare nulla che trasmetta disordine o possa essere percepito come un aiuto all'opposizione. La politica interna dei partiti è sceneggiata e incruenta.

Credetemi, vorrei che fosse altrimenti. Quale drogato di politica dal sangue rosso non desidera una convention piena di drammi e con più voti? "L'attenzione del mondo sarebbe rivolta alla corsa democratica, con un'autentica eccitazione politica", ha esclamato il Wall Street Journal in un editoriale del fine settimana, delineando lo scenario della convention.

Sigh. Non siamo su Netflix. Non ci sono scene di battaglia gloriose, ma solo una guerra di trincea in stile Prima Guerra Mondiale.

Si potrebbe pensare che i repubblicani, in particolare, riconoscano che le convention sono diventate delle incoronazioni. Dopotutto, otto estati fa si sono ritrovati con un candidato molto più controverso all'interno del loro partito. A differenza delle élite democratiche di oggi con Biden, i donatori, gli operatori e i legislatori del GOP disprezzavano ampiamente Trump. E a cosa è servito questo alla loro convention? Alcuni dissensi in gran parte dimenticati – […] Mike Lee - e un discorso di Ted Cruz che ha reso vano il suo appoggio a Trump.

Come ha detto l'ex governatore dello Utah Mike Leavitt, repubblicano, nel 2016, a proposito del suo partito e di Trump: "Non c'è un meccanismo. Non c'è una stanza piena di fumo. Se c'è, non l'ho mai vista, né conosco nessuno che l'abbia vista. Tutto questo si svolgerà nel modo in cui si svolgerà".

Un'ultima considerazione sul perché Biden non verrà scaricato. In parte a causa della minaccia di Trump, i Democratici sono diventati un partito molto più gerarchico e verticistico. Le insurrezioni non sono viste di buon occhio, sono considerate un lusso per la politica in tempo di pace.

Ricordiamo la rapidità con cui Biden ha ottenuto la nomination per il 2020 dopo il South Carolina o lo scarso dissenso quando, nel giro di poche ore, i tre leader democratici della Camera sono stati sostituiti da un nuovo trio dopo le elezioni di metà mandato del 2022. I Democratici hanno tutta la spontaneità della Casa di Windsor. O, più vicino a noi, sono più vicini a ciò che i repubblicani erano una volta, un partito che si allinea, non che si innamora. Per concludere, perché i repubblicani sono così convinti che Biden sarà gettato in mare da un giorno all'altro?

Cominciamo con l'essere caritatevoli: I repubblicani sono propensi a pensare che i democratici vogliano vincere. E, in apparenza, è sconcertante il motivo per cui i Democratici sono così determinati a sostenere un candidato con numeri così bassi (ovviamente i Repubblicani stanno facendo lo stesso con qualcuno che è altrettanto impopolare e sta affrontando quasi 100 accuse di reato).

"Ero convinto che saremmo rinsaviti", ha ammesso James Carville. "Non l'abbiamo mai fatto. Quindi eccoci qui". C'è anche quello che potrebbe essere chiamato l'assioma di Harris. Il mio collega John F. Harris ha una teoria di lunga data secondo cui ogni partito crede che l'altro sia molto più spietato e organizzato del proprio. In questo modo, i repubblicani tendono sempre a pensare che i democratici non si fermeranno davanti a nulla per vincere e che esistano forze potenti in grado di sostituire Biden con un candidato più giovane.

Ma “Boss” Daley non varcherà quella porta. E se pensate che il collega di Daley a Chicago, Barack Obama, abbia intenzione di fare la voce grossa, beh, dovete leggere meglio i rapporti difficili tra le forze di Obama e Biden. Questo è un altro motivo per cui i repubblicani continuano a nutrire questa idea: Troppi di loro, anche quelli che ricoprono cariche elettive, non credono o non capiscono i media mainstream.

La pagina editoriale del New York Times non è un indicatore che i democratici stanno per scaricare Biden più di quanto la preferenza della famiglia Murdoch per Ron DeSantis suggerisca che i repubblicani respingeranno Trump. Se solo la stampa avesse un tale potere di controllo oggi.

Tutte le notizie su Biden indicano che si ricandiderà ed è impossibile trovare un solo democratico di spicco che, a quanto risulta, preferirebbe il contrario. Tuttavia, troppi repubblicani non credono alla copertura, non la vedono affatto perché vivono in silos informativi separati o apparentemente pensano che la stampa politica sia impegnata in una vasta cospirazione di silenzio fino all'ora in cui, in stile Scooby Doo, la maschera viene tolta per rivelare il nuovo candidato.

Come spiegare altrimenti la persistente teoria di Michelle Obama? Certo, in parte si tratta solo di click (Biden non muove il prodotto a destra come gli Obama). Ma a causa di questa fame, anche alcuni elettori istruiti pensano che ci sia del vero in questa possibilità - dopo tutto continuano a sentirla in televisione.

È lo stesso problema del: "Ma dai, chi è che comanda alla Casa Bianca?", che è un'altra questione molto sentita a destra. Molti repubblicani si sono sentiti raccontare la storia di una cospirazione di Obama e quando si dice loro che si tratta di Biden e di una mezza dozzina di collaboratori di cui non hanno mai sentito parlare, la delusione sul loro volto è evidente.

C'è un altro motore di questa fantasia di scambio: Hollywood. A causa della polarizzazione dei media e della mancata comprensione o della sopravvalutazione dell'opposizione da parte dell'assioma di Harris, i repubblicani sono disposti a comprare trame fantasiose sui democratici. Come fa notare un amico conservatore, il corpus di spettacoli politici di questo secolo è stato dominato da programmi come 24, Homeland e House of Cards, dove il Deep State è fin troppo reale.

Spiacente, gente, Washington non è così divertente. Ho messo alla prova tutte queste teorie con una manciata di personaggi intelligenti di entrambi i partiti. Il senatore John Hickenlooper (D-Colo), che non manca di amici repubblicani mainstream, ha suggerito che me ne mancava uno: la proiezione.

"Sei sicuro che non siano solo frustrati di non poter cambiare il loro candidato?", mi ha chiesto.

