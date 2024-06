BIDEN SARÀ RINCOGLIONITO MA ANCHE IL SUO STAFF NON È TANTO SVEGLIO – GLI “SHERPA” DEL PRESIDENTE AMERICANO FINISCONO NEL MIRINO DELLA CRITICA PER LA FIGURACCIA NEL TELE-CONFRONTO CON TRUMP - PER PREPARARSI AL DIBATTITO CON IL TYCOON, “SLEEPY JOE” SI È RINCHIUSO A CAMP DAVID CON ALCUNI DEI SUOI PIÙ FIDATI CONSIGLIERI: “LO HANNO ALLENATO PER IL DIBATTITO SBAGLIATO. PUNTAVA SU DETTAGLI INSIGNIFICANTI. QUALCUNO DOVREBBE ESSERE LICENZIATO” – PER LE MALELINGUE, NESSUNO AVREBBE DETTO A “RIMBAM-BIDEN” DI FARE UN PASSO INDIETRO PERCHE’…

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli per il “Corriere della Sera”

C’è una domanda ricorrente dopo il dibattito presidenziale americano: come è stato preparato Joe Biden? «È stato un disastro, politicamente una bomba all’idrogeno», ha detto negli studi di Msnbc Bob Woodward, leggendario giornalista del Washington Post che di presidenti se ne intende: fu lui, con Carl Bernstein, a far scoppiare lo scandalo Watergate che obbligò Nixon alle dimissioni. «Sono curioso di capire cosa è successo», ha affermato, sostenendo che forse Biden è entrato in conflitto con lo staff che lo allenava al confronto.

«Era troppo preparato, puntava su dettagli insignificanti, quando l’unica cosa che contava era dimostrare energia», ha commentato ad Axios una persona vicina a Biden. «Lo hanno allenato per il dibattito sbagliato. Ha studiato troppo, mentre l’unica cosa di cui aveva bisogno era riposare». Biden infatti veniva da un mese sfiancante, […] Prima c’è stata la condanna del figlio Hunter, […] poi i viaggi in Francia per la commemorazione dello sbarco in Normandia e in Italia al G7 — durante il quale, scrive il Wall Street Journal , ha destato preoccupazione in alcuni leader europei — dove non ha partecipato alla cena ufficiale.

[…] Per prepararsi al dibattito, era andato in ritiro a Camp David con faldoni di documenti da imparare e sedici dei suoi più fidati consiglieri: fra loro c’erano Ron Klain e Mike Donilon, il capo del suo staff Jeffrey Zients, la manager della campagna elettorale Jen O’Malley Dillon, i consiglieri Anita Dunn, Steve Ricchetti e Bruce Reed. Tutte persone, nota Peter Baker sul New York Times , molto legate a Biden.

In Maryland, nella residenza di campagna dei presidenti, è rimasto per un’intera settimana, in isolamento, senza mai farsi vedere in pubblico: studiava e simulava in un hangar i dibattiti con il suo avvocato Bob Bauer che interpretava Trump, mangiando taco e lasagne. A gestire le operazioni era Klain, senza seguire un protocollo rigido: ogni giorno il programma veniva aggiustato alle necessità.

[…] «Qualcuno dovrebbe essere cacciato», ha puntualizzato un ex funzionario ad Axios aggiungendo che Biden non licenzia mai nessuno. Venerdì, durante le scosse di assestamento seguite al dibattito, Zients e Dunn hanno organizzato una riunione alla Casa Bianca per placare gli animi, spiegando allo staff che sarebbero andati incontro a giorni difficili e che in campagna elettorale è normale.

In privato però la preoccupazione è altissima e al centro del confronto interno al partito ci sono tre problemi: innanzitutto la decisione di affrontare un dibattito, con qualcuno che è arrivato a malignare che fosse soltanto un modo per mettere il presidente davanti all’evidenza, spingendolo al ritiro; poi la preparazione, ritenuta assolutamente sbagliata; infine il fatto che nessuno, fra i suoi consiglieri più stretti, abbia avuto il coraggio di dire a Biden che era arrivato il momento di fare un passo indietro.

Quello dell’età, sostiene però l’accusa silenziosa che sibila in queste ore, è un problema che il team di Biden non ha voluto ascoltare: i suoi consiglieri lo hanno sempre liquidato come un’ossessione dei media o una conseguenza della propaganda trumpiana. […]

