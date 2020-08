BIDEN SAREBBE AVANTI DI 12 PUNTI SU TRUMP, SECONDO L’ULTIMO SONDAGGIO DI "ABC" (MA PER LA "CNN" IL DISTACCO E' DI SOLI 4 PUNTI) - CE LA FARÀ L’EX VICE DI OBAMA DOVE NON È RIUSCITA HILLARY, CIOÈ RISPETTARE I PRONOSTICI? IL SUO PARTITO È SPACCATO, CON L’ALA RADICAL GUIDATA DALLA OCASIO-CORTEZ CHE NON HA GRADITO LA NOMINA DI KAMALA HARRIS COME VICE – STASERA LA CONVENTION DI MILWUAKEE CON GLI EX CANDIDATI ALLE PRIMARIE, PROBABILI FUTURI MINISTRI – VIDEO

(ANSA) - Nel giorno dell'apertura della convention presidenziale dem, il candidato alla Casa Bianca Joe Biden ha un vantaggio di 12 punti su Donald Trump, secondo un sondaggio di Abc tra gli elettori registrati: 53% a 41%. Il margine è di 10 punti tra i probabili elettori (54% a 44%).

2 – Per Biden un team di ex rivali La convention «svela» i ministri

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Joe Biden e Kamala Harris al primo test. Ma la Convention del partito democratico, che comincerà stasera in formato virtuale alle ore 21 (le 3 di notte in Italia), presenterà al Paese anche una possibile squadra di governo. Il comitato nazionale del partito democratico ha diffuso il programma dei quattro giorni (dal 17 al 20 agosto), elencando, però, solo gli speaker principali. Biden parlerà giovedì, Kamala, mercoledì.

Gli Obama avranno due spazi pregiati: Michelle chiuderà la giornata di oggi lunedì; Barack quella di mercoledì. Un'ulteriore conferma di quanto siano centrali l'ex presidente e la ex First lady nell'intera operazione Biden-Harris. Ci saranno anche i Clinton, ma in collocazioni più defilate. Bernie Sanders, leader dei socialisti-democratici interverrà stasera, subito prima di Michelle.

Il rapporto tra radical e moderati è uno dei temi politici della Convention. Il calendario ufficiale mette in rilievo sei-sette nomi rispetto a tutti gli altri. A Washington viene letta come una sorta di investitura. Oggi i lavori dovrebbero essere aperti da Amy Klobuchar, 60 anni, senatrice del Minnesota. Alla vigilia del Super Martedi (3 marzo), si ritirò improvvisamente dalle primarie, evitando così la dispersione dei voti centristi che, infatti, confluirono su Biden.

Si pensò a un accordo tra i due, cui si aggiunse poi l'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg. Obama, probabilmente, diede una bella spinta. Ora per Klobuchar sarebbe pronto un incarico nel team di governo. Tra le ipotesi c'è quella di ministro della Giustizia, in ballottaggio con Sally Yates che guidò il dicastero nel mese di gennaio 2017, prima di essere licenziata da Donald Trump per la sua opposizione al bando dei viaggiatori provenienti da sette Paesi musulmani.

Nell'agenda della Convention, Yates, a sorpresa, capeggia la lista degli oratori di martedì 18. In cima all'elenco di mercoledì 19, invece, c'è Elizabeth Warren, 71 anni, senatrice del Massachusetts. Nel corso delle primarie è stata, con Sanders, l'avversaria più tenace di Biden. Ma nelle ultime settimane «Joe» ed «Elizabeth» si sono riavvicinati, lavorando insieme sulla parte economica della piattaforma elettorale.

Warren potrebbe andare al Tesoro? Alla Sanità? Se ne sta discutendo. In ogni caso dovrebbe entrare nella Amministrazione, in rappresentanza di almeno una parte dell'area radical. Giovedì 20, un'altra sorpresa: in evidenza ci sono il senatore del New Jersey, Cory Booker, 51 anni, e Buttigieg, 38. Booker si dovrebbe occupare del «razzismo strutturale» nel sistema americano. È un nome spendibile per diversi ministeri e diverse riforme: carceri, edilizia o giustizia.

Anche Buttigieg è considerato un profilo duttile: può entrare in un team allargato sulla sanità, oppure welfare, assistenza, piccole imprese, infrastrutture. Attenzione ad almeno altri due personaggi. La senatrice dell'Illinois, Tammy Duckworth, 52 anni, ex pilota nella guerra in Iraq, dove perse le gambe in un incidente con il suo elicottero.

Sarebbe perfetta, dicono, per l'importante Department of Veterans Affairs. Infine l'imprenditore Andrew Yang, 45 anni, messosi in luce soprattutto nei dibattiti televisivi, un po' meno nelle urne. Potrebbe tornare utile per la modernizzazione e la digitalizzazione della burocrazia. Fuori sacco circola l'opzione Susan Rice, 55 anni, per il ruolo di Segretario di Stato o di Consigliera per la Sicurezza nazionale.

