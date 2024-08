BIDEN SE L’È LEGATA AL DITO – “SLEEPY JOE” NON HA ANCORA PERDONATO BARACK OBAMA PER AVERLO COSTRETTO A LASCIARE LA CORSA ALLA CASA BIANCA, E NON PARTECIPERÀ AL DISCORSO DELL’EX PRESIDENTE ALLA CONVENTION DEMOCRATICA DI CHICAGO, MARTEDI’ PROSSIMO – TRA I DUE NON CORREVA BUON SANGUE DA QUANDO BARACK GLI PREFERÌ, NEL 2016, HILLARY CLINTON (CHE PRESE UNA BATOSTA) – BIDEN È IRRITATO ANCHE CON NANCY PELOSI, CHE A 84 ANNI HA AVUTO IL CORAGGIO DI FARLO PASSARE DA VECCHIO RINCOGLIONITO…

'BIDEN ARRABBIATO, NON ATTENDERÀ IL DISCORSO DI OBAMA A CHICAGO'

(ANSA) - Joe Biden è ancora arrabbiato con Barack Obama a causa delle sue pressioni perché si ritirasse dalla corsa e, dopo il suo intervento lunedì nel primo giorno della convention dem di Chicago, se ne andrà senza attendere quello del suo ex boss martedì. Lo riferiscono alcuni media Usa, secondo cui il presidente ce l'avrebbe per lo stesso motivo anche con l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi.

PER GURU SONDAGGI NATE SILVER HARRIS AVANTI IN 5 STATI IN BILICO

(ANSA) - Per il guru dei sondaggi Nate Silver Kamala Harris ha superato Donald Trump anche in un quinto stato tra i sette in bilico. In Arizona, secondo la media di proiezioni del suo Silver Bulletin, la vicepresidente è al 45,3%, rispetto al 44% del tycoon.

Gli altri quattro stati sono Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Georgia, mentre Trump è avanti in North Carolina e Nevada. "Harris ha migliorato i numeri di Biden tra i 3,9 e gli 8,5 punti in ogni stato indeciso, e di oltre 7 punti a livello nazionale", afferma Silver, definendo la gara "completamente trasformata". "Se si votasse oggi, sarebbe la favorita", sottolinea Silver con NewsNation, avvertendo tuttavia di "ricordare che i sondaggi a volte sono imprecisi, come lo sono stati anche nel 2016 e nel 2020". Silver ha previsto correttamente i risultati elettorali di quasi ogni singolo stato nel 2008 e nel 2012, ma ha sbagliato nel 2016, dando a Hillary Clinton una probabilità del 71% di vittoria.

joe biden barack obama joe biden e barack obama raccolta fondi a hollywood MEME SU JOE BIDEN MORTO joe biden barack obama george clooney joe biden julia roberts barack obama barack obama joe hunter biden barack obama trascina via joe biden dal palco joe biden barack obama joe biden e barack obama raccolta fondi a hollywood THE KAMALOT - COPERTINA DEL NEW YORK MAGAZINE